Fonte : huffingtonpost

(Di sabato 2 novembre 2019) Una ragazza di 18 anni morta nello schianto dell’finita nel fossato, il fidanzato di 19 anni, che guidava, ferito in modo gravissimo, portato inall’ospedale. Tuttouna nottata in. Ma il dramma di Musile di Piave, nel veneziano, ha avuto una concatenazione di eventi che, fermati subito, avrebbero forse potuto evitare la tragedia.Il giovane - figlio di un imprenditore che ha abbandonato il lavoro per seguire da vicino la vita dell’altro figlio, autistico, e la cui scelta ha ispirato un romanzo e un film - aveva subito poche prima di arrivare ina Jesolo il ritiro della patente. Gli agenti della polizia, durante un controllo stradale, l’avevano trovato con una piccola quantità di hashish, sufficiente per far scattare il sequestro della patente di guida. In macchina inoltre, oltre a lui e alla fidanzata, c’erano altri ...

HuffPostItalia : Coppia si schianta in auto dopo festa di Halloween in discoteca: lei muore, lui in coma -