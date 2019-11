Rizzoli e Nicchi fermano Giacomelli | ma confermano Banti al Var per Lecce-Sassuolo

Da Quagliariello interrogazione parlamentare su Nicchi e Rizzoli : Al ministro dello Sport Premesso che tra i compiti del ministero rientra l’attività istituzionale per la lotta alla manipolazione dei risultati sportivi nonché la promozione della lealtà come componente qualificante di ogni iniziativa sportiva; che in data mercoledì 30 ottobre alle ore 19 si è disputata la partita della decima giornata del campionato di calcio tra Napoli e Atalanta, rispettivamente quarta e terza in classifica; che al minuto 85 ...

Damascelli : sul mistero buffo del Var - De Laurentiis annuncia la caccia all'uomo su Nicchi e Rizzoli : Su Il Giornale, Tony Damascelli scrive delle partite giocate nel turno infrasettimanale. Giudizio impietoso quello che dà sulla Juventus. La squadra sbaglia completamente la partita e si salva solo all'ultimo secondo con il rigore firmato da Ronaldo. I bianconeri hanno fatto l'impossibile per essere ricoperti di fischi, scrive. "Sarri è il fratello moscio dell'allenatore fumante, in tutti i sensi, visto a Napoli e a Londra,

Ziliani : "Rizzoli e Nicchi - rovina del calcio italiano - dovrebbero dimettersi" : Non si placa ancora Paolo Ziliani che sui social tuona ancora contro Nicchi e Rizzoli. Dopo i commenti espliciti agli episodi avvenuti durante Napoli-Atalanta e Juve-Genoa, il giornalista del Fatto Quotidiano prende atto, come ha sottolineato anche l'allenatore Carlo Ancelotti, che probabilmente finirà tutto a "tarallucci e vino" ne per questo lui vuole prendere definitivamente le distanze dalla "truffa" della Serie

Mattino : oggi De Laurentiis chiamerà Nicchi e Rizzoli - non vuole arbitri alle dipendenze della Federazione : Lo sfogo, giustificato, del presidente De Laurentiis ieri sera ai microfoni di Sky nel post partita di Napoli-Atalanta sulla decisione di Giacomelli di non consultare il Var sull’episodio del fallo di Kjaer su Llorente, non è l’epilogo. Il presidente non si fermerà qui, come sottolinea l’edizione odierna del Mattino De Laurentiis chiamerà ancora Nicchi e Rizzoli, farà sentire la sua voce. La sua posizione è chiara: non vuole ...

Varriale : Ora si attendono risposte da Nicchi e Rizzoli : Ci sono pochi dubbi anche per Enrico Varriale sul fallo di Kjaer su Llorente. Il giornalista Rai, su Twitter riprende il tema sottolineato da De Laurentiis nel suo lungo sfogo a Sky dopo Napoli-Atalanta e chiede che arrivino risposte serie da Nicchi e Rizzoli sul tema arbitri e arbitraggi Ora si attendono risposte da #Nicchi e #Rizzoli. Il metro di giudizio che ha portato alla “sospensione” di Massa e Valeri dopo ...

Napoli-Atalanta - la rabbia di De Laurentiis : “gli arbitri stanno avvelenando il calcio. Nicchi e Rizzoli ci mettano la facia” : De Laurentiis infuriato dopo Napoli-Atalanta: la mancata assegnazione del rigore su Llorente non va giù al presidente degli azzurri Il finale di Napoli-Atalanta si porterà dietro grandi polemiche. Dal mancato rigore per i partenopei è scaturito il 2-2 per i bergamaschi, il tutto nel momento più caldo della gara. Lo scontro fra Llorente e Kjaer è piuttosto dubbio (anche se da queste immagini non sembra rigore!), ma Aurelio De Laurentiis non ...

Furia De Laurentiis : “Nicchi e Rizzoli senza di noi farebbero la fame! Doveva rivederlo! Buttare fuori Ancelotti una cafonata - non ne possiamo più…” : Aurelio De Laurentiis al termine di Napoli-Atalanta parla a Sky Sport e attacca l’AIA Aurelio De Laurentiis è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine del match di Serie A tra Napoli e Atalanta, dure parole contro Nicchi e Rizzoli. Ecco quanto ha dichiarato: “La cosa divertente mi dicono che devo chiudere con Sky perchè dite che il rigore non c’è. Il problema non è questo. Io non credo che Rizzoli e Nicchi ...

Furia De Laurentiis sugli arbitri : “Nicchi e Rizzoli stanno avvelenando il calcio” : Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis si presenta ai microfoni di Sky per commentare a caldo quanto accaduto nella gara contro l’Atalanta e soprattutto l’episodio dubbio del fallo di Kjaer su Llorente in area. E si sfoga. “La cosa divertente e che mi dicono che dobbiamo chiudere i rapporti con Sky perché avete spiegato che il rigore non c’era. Il problema non è se c’è o non c’è, è che io non credo ...