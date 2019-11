Marco Travaglio spiega | Così hanno truffato Di Bella | il suo metodo è stato sperimentato

Otto e Mezzo - Lilli Gruber parla di manette? Sceglie questo titolo e invita Marco Travaglio : Si parla di manette a Otto e Mezzo, il salottino di super-sinistra dove conduce Lilli Gruber su La7? Non poteva dunque mancare lui, il re dei manettari, Marco Travaglio, direttore del Fatto Quotidiano e house organ del M5s. Ovviamente in studio per parlare del carcere per gli evasori fiscali. Tema a

Accordi & Disaccordi - Marco Travaglio non salva un talk show prevedibile : Sarà per l'overdose di talk show politici e soprattutto per la collocazione alle porte del week end ma questo esordio di Accordi & DisAccordi, l'appuntamento con Andrea Scanzi e Luca Sommi il venerdì su Nove alle 22.45 subito dopo Fratelli di Crozza, è abbastanza dimenticabile.Ad Accordi & DisAccordi va dato il merito di non dare spazio a toni urlati e altri tipi di gazzarre, eppure il telespettatore ricava ben poco da un'ora di ...

Accordi&Disaccordi (Nove) - l’intervento di Marco Travaglio : “Alla politica servono i voti degli evasori fiscali” : Marco Travaglio entra come ospite fisso di “Accordi&Disaccordi”, il talk show politico condotto da Andrea Scanzi e Luca Sommi in onda tutti i venerdì alle 22.45 su Nove. Con un intervento coordinato dalle domande di Luca Sommi, il direttore de Il Fatto Quotidiano affronterà ogni settimana i temi più attuali del dibattito pubblico. Si parte della discussione sulle manette agli evasori fiscali: “Avendo 11 milioni di evasori ...

Ball Fiction - il nuovo spettacolo di Marco travaglio : Ball Fiction il nuovo spettacolo di e con Marco travaglio Dieci anni di Balle. No, non le fake news dei social network, che pure proliferano, ma finiscono con l’elidersi le une con le altre. Bensì le bufale lanciate dai giornali e rilanciate dai telegiornali e dai siti web per imporre alla gente il pensiero unico di una élite sempre più in crisi. Marco travaglio torna sul palcoscenico con un nuovo spettacolo di impegno civile, “Ball ...

Accordi & Disaccordi - diretta dalle 22.45. Ospite fisso Marco Travaglio : Tra i tantissimi talk show politici che infarciscono il palinsesto televisivo italiano è previsto oggi su Nove alle 22.45 anche il ritorno di Accordi e DisAccordi, con la conduzione di Andrea Scanzi e Luca Sommi.Una delle novità di questa edizione è Marco Travaglio, che sarà presente in qualità di Ospite in tutte le puntate. Direttore de Il Fatto Quotidiano, il giornalista torinese è spesso presente come opinionista politico a Otto e Mezzo da ...

Accordi&Disaccordi (Nove) - venerdì 18 ottobre alle 22.45 tornano Andrea Scanzi e Luca Sommi con la partecipazione di Marco Travaglio : Nuova stagione per il talk di approfondimento sull’attualità “Accordi&Disaccordi”, al via in prima assoluta sul canale Nove di Discovery Italia da venerdì 18 ottobre alle 22.45. I giornalisti Andrea Scanzi e Luca Sommi tornano al timone del programma d’informazione del Nove insieme a una voce d’eccezione: Marco Travaglio. Da quest’anno il direttore de Il Fatto Quotidiano sarà una presenza fissa del programma, per commentare e analizzare gli ...

Buon compleanno Arturo Brachetti - Marco Travaglio - Antonio di Natale… : Buon compleanno Arturo Brachetti, Marco Travaglio, Antonio di Natale… …Giorgio La Malfa, Ricciotti Greatti, Paul Simon, Pamela Tiffin, Oliviero Diliberto, Marco Doria, Stefano Pedica, Maria Paola Merloni, Dario Ballantini, Ian Thorpe, Filippo Scicchitano… Oggi, 13 ottobre, compiono gli anni: Francesco Volpi, aviatore; Lily Vincenti, attrice; Lino Morbioli, ex calciatore; Sergio Tarquinio, fumettista, pittore, incisore; Giorgio Stegani, regista, ...

Otto e mezzo - Marco Travaglio a Lilli Gruber : "Il pizzo pagato dalla Merkel alla Turchia. Cosa si rischia ora" : "L'Italia rischia meno di Germania e Paesi di Visegrad", dice Marco Travaglio, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo, su La7, rispetto alla minaccia del presidente turco Erdogan di far invadere l'Europa dai migranti in caso di ostilità alla sua operazione bellica in Siria: "Angela Merkel aveva costr

Striscia la Notizia - clamoroso asse con Marco Travaglio : nel mirino Matteo Renzi - ex premier smontato : Un asse inedito, quello tra Striscia la Notizia e Marco Travaglio. Già, perché il direttore del Fatto Quotidiano aveva dedicato l'apertura del suo giornale, nell'edizione di mercoledì 2 ottobre, al cosiddetto Air Force Renzi, l'aereo che Matteo Renzi, all'epoca premier, fece acquistare a spese dei c