Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 1 novembre 2019) L'sarà quasi sicuramente la grande protagonista della prossima sessione di calciomercato. Isono in lotta per il primato in classifica in Serie A con la Juventus, ma stanno avendo qualche difficoltà di troppo legata a qualche problema fisico di vari elementi. Durante la sosta per le Nazionali di ottobre, infatti, si sono infortunati Sanchez (out almeno due mesi), Sensi, D'Ambrosio e Vecino, con questi ultimi tre che cercheranno di rientrare almeno per la gara di Champions League contro il Borussia Dortmund. Una situazione che ha portato il club a fare delle riflessioni insieme al proprio tecnico, Antonio Conte, il quale ha evidenziato la necessità divenire sul mercato, in particolar modo a centrocampo....

ArmandoAreniell : Inter, Ceccarini: 'I nerazzurri puntano a Matic' - SpazioInter : #Ceccarini: '#Vidal o #Rakitic? No, l' #Inter a gennaio prenderà qualcun altro' - - fcin1908it : Ceccarini sicuro: 'Ad oggi l'uomo che prenderà l'Inter è uno solo: ecco chi è' - -