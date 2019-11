Huawei P Smart | P Smart 2019 | P30 Pro e Mate 10 Lite ricevono le patch di sicurezza di

Nuovi dettagli sulle colorazioni e specifiche di Huawei P Smart 2020 - Nova 6 4G e MediaPad M7 : Scopriamo Nuovi dettagli e colorazioni relative a Huawei P Smart 2020, MediaPad M7 e Nova 6 4G, i Nuovi dispositivi del colosso cinese in arrivo a breve. L'articolo Nuovi dettagli sulle colorazioni e specifiche di Huawei P Smart 2020, Nova 6 4G e MediaPad M7 proviene da TuttoAndroid.

Smartphone - il mercato torna a crescere. E Huawei avanza nonostante Trump : A guidare la classifica delle vendite è ancora la coreana Samsung, che con consegne tra i 78,2 e i 78,9 milioni di unità, fa registrare un incremento stimato tra l’8 e l’11 per cento

Huawei non soffre il ban grazie al mercato interno e rilancia con gli smartphone 5G : Contrariamente alle aspettative che volevano le vendite di Huawei colpite dal ban USA, la società ha chiuso il Q3 del 2019 con numeri in forte crescita

Huawei Mate 30 Pro è lo smartphone tecnicamente perfetto - ma senza servizi Google : Huawei Mate 30 Pro è il successore del Mate 20 Pro. tecnicamente è uno dei migliori smartphone di quest’anno, soprattutto per la qualità fotografica. Purtroppo, per via del bando statunitense, arriva in Europa senza servizi Google. Questa mancanza rappresenta senza dubbio una barriera importante, che rende di fatto questo prodotto consigliabile solo agli appassionati geek che sanno usare gli APK e i trucchi per evitare di penalizzare ...

Diffusi problemi per smartphone Huawei su HiSuite : soluzione per riconoscimento dal PC : Ci sono alcuni problemi segnalati dagli utenti in possesso di uno smartphone Huawei, in riferimento al servizio HiSuite. Nello specifico, dopo il recente aggiornamento proprio di HiSuite, ci sono segnalazioni sul fatto che ora il PC non riconosca lo smartphone. Insomma, collegamento complicato e questione da risolvere nel più breve tempo possibile, fermo restando che in un contesto simile può essere possibile scaricare più in fretta pacchetti ...

EMUI 10 beta con Android 10 è live per la serie Huawei Mate 20 - P30 e P Smart 2019 : Huawei rende disponibile la beta pubblica della EMUI 10 per i modelli Mate 20, Mate 20 Pro, Mate 20X, Mate 20 Lite, Nova 5T, P Smart 2019 e altri

Seconda fase della beta EMUI 10 su 8 smartphone Huawei : cosa sapere prima di aderire : L'annuncio è pubblico ed ufficiale e pure solo di poche ore fa: la beta EMUI 10 è disponibile per ben 8 nuovi smartphone Huawei. In questi giorni, sulle pagine di OM, sono state riportate importanti precisazioni sull'apertura al programma di test per device dal grande successo commerciale come il Huawei P30 Lite e il Mate 20 Lite. Ora dai canali social del brand giunge conferma assoluta del nuovo percorso senza limitazioni, a livello globale: ...

Huawei annuncia la lussuosa variante Mocha Gold di Huawei Smart Screen da 65 pollici : Huawei Smart Screen, la Smart TV del colosso cinese, ha fatto il suo debutto alla fine dello scorso settembre e ora la società ha aggiunto una nuova variante Mocha Gold che porta un po' di lusso in salotto. La società ha anche rivelato che il prodotto sarà disponibile per l'acquisto online in Cina al prezzo di 6.999 yuan che corrisponde a circa 894 euro al cambio attuale.

Huawei Multi-Download per Smartphone Huawei Honor : L'applicazione Huawei Multi-Download è lo strumento ufficiale di Huawei per fare il flash del firmware originale su Smartphone e tablet Huawei e Honor. Huawei Multi-Download è compatibile con Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 e Windows 10 (x32 o x64 bit).

Ecco quali smartphone Huawei e HONOR stanno ricevendo EMUI 10/Magic UI 3 beta con Android 10 : Vediamo quali modelli Huawei e HONOR hanno già ricevuto EMUI 10/Magic UI 3.0 beta e in quali mercati e quali invece sono ancora pazientemente in attesa.

Huawei Assistant è l’alternativa a Google Assistant per gli smartphone Huawei : L’ormai ben noto bando statunitense contro Huawei ha obbligato l’azienda cinese a correre ai ripari per offrire agli utenti alternative ai servizi di Google. Uno di questi è l’assistente vocale Google Assistant, a cui adesso c’è l’alternativa Huawei Assistant. È stato annunciato in occasione della presentazione di Mate 30 e Mate 30 Pro, ora è disponibile per chi vuole provarlo. È compatibile con gli smartphone ...

Huawei Mate X - prezzo e uscita dello smartphone pieghevole : Huawei ha annunciato l'arrivo sul mercato di Huawei Mate X, lo smartphone pieghevole annticipato nel febbraio scorso al Mobile World Congress di Barcellona. A partire dal 15 novembre, il telefono sarà venduto sul mercato cinese in quantità limitate ad un prezzo di 16.999 yuan (circa 2150 euro): non è stato ancora chiarito se ci sarà una commercializzazione del device anche a livello europeo. La casa di Shenzhen, infatti, ...

Parte per ben 8 smartphone Huawei e Honor il programma beta oggi 24 ottobre - ora è ufficiale : Sta arrivando per ben 8 smartphone la beta di EMUI 10, tra quelli legati al mondo Huawei e Honor. Per alcuni tra i device trapelati oggi 24 ottobre non si tratta certo di una novità assoluta, considerando il fatto che almeno tre dispositivi hanno visto il programma in questione partire già in Italia, ma è importante evidenziare come il tutto sia stato ufficializzato in queste ore con tanto di locandina. Proviamo dunque a mettere a fuoco la ...

Huawei Nova 5T è lo smartphone da 430 euro per i giovani appassionati di fotografia : Huawei Nova 5T è uno smartphone particolarmente indicato per i giovani appassionati di fotografia. È un prodotto che costa 430 euro, è equipaggiato con il sistema operativo Android 9 Pie. Punta di diamante del prodotto è l’Intelligenza Artificiale, che come specificato da Pier Giorgio Furcas, Deputy General Manager CBG di Huawei Italia, “ci permette di rendere accessibili le nostre eccellenti prestazioni fotografiche ad un pubblico ...