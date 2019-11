Google Messaggi ora vi fa segnalare lo spam di gruppo | ecco come funziona

Sono in arrivo tre novità per Google Messaggi - fra cui le “bubble” : Google Messaggi è una buona applicazione per la gestione degli SMS e MMS e per quello che serve è abbastanza completa e funzionale, tuttavia ben presto potrà contare su alcune nuove funzionalità. L'articolo Sono in arrivo tre novità per Google Messaggi, fra cui le “bubble” proviene da TuttoAndroid.