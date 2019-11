Gli 8 musei più stravaganti del mondo

Fonte : vanityfair

(Di venerdì 1 novembre 2019) Per i cinofili: The Dog Collar Museum - Leeds (Regno Unito)Per i cuori infranti: Museo delle relazioni interrotte - Zagabria (Croazia)Per chi è curioso di fare strane perlustrazioni sottoterra: Museo delle fogne - Parigi (Francia)Per chi ama... fare l'amore: Museo del sesso - Amsterdam (Paesi Bassi)Per chi vuole essere colto in... fallo: Museo fallologico islandese - Reykjavik (Islanda)Per chi non soffre di claustrofobia: Mmuseumm - New York City (Stati Uniti)Per chi pensa che la pausa bagno sia sacra: Sulabh International Museum of Toilets - Nuova Delhi (India)Per chi ama il ramen: The Momofuku Ando Instant Ramen Museum - Osaka (Giappone)“Andiamo a fare un giro perquesto weekend?”. Alzi la mano chi davanti a una proposta del genere non abbia mai trovato un’amica, un partner o dei figli scocciati o quantomeno reticenti. Chissà perché il fatto di passare un pomeriggio tra ...

visitmuve_it : Da domani cambiano gli orari dei Musei Civici di Venezia. ? Consulta il sito web di ciascuna sede per essere sempre… - CarmineTomeo : RT @JacobinItalia: Nei Musei italiani, in cui il primo datore di lavoro è lo Stato, gli stipendi medi sono al di sotto di 8€ l'ora, il lavo… - giuliaforpeace : RT @visitmuve_it: Da domani cambiano gli orari dei Musei Civici di Venezia. ? Consulta il sito web di ciascuna sede per essere sempre aggio… -