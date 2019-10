Zingaretti | ' La destra ha saputo più di noi cogliere lo smarrimento degli italiani'

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 31 ottobre 2019) In una lettera sul Corriere della Sera, il segretario del Partito Democratico Nicolaha ammesso che il centrohaintercettare il senso didei cittadini, fornendo approdi sicuri e forti, anche se ovviamente lontani da come li intende il suo partito. Inoltre ha affermato che Matteo Salvini è bravo nel raccontare i problemi ma non a risolverli, e parlato del futuro del Partito Democratico, tra paure, insicurezze e auspici sul futuro del centrosinistra unito. Le parole di Nicola"Lahapiù di noilo", cosìsua riconosciuto che il centroè stato capace ad intercettare le paure e i timori. Sul Corriere della Sera le sue parole sono una chiara ammissione di quelli che sono alcuni meriti del centro, come la "presenza sul territorio", fonte di grande consenso tra ...

