Prima rissa in cella | poi morsi e calci contro agenti | nigeriano ne manda 3 in ospedale

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 31 ottobre 2019) Lo straniero è andato su tutte le furie dopo esser stato accusato da altri detenuti di non occuparsi della pulizia degli spazi comuni.la, poi la violenta aggressione con pugni,gliintervenuti per riportare la calma Federico Garau  Luoghi: Ancona

DailyQuestIT : Curiosità: il Capitano Cuornero è un personaggio apparso per la prima volta in #heroesofthestorm, rendendo questa R… - chourmo_fns : @jo19N26 @Guido17595958 Io per come sto incazzato a Roma non mi interessa vincere, mi accontento di vedere 4 dei no… - PendolariRMNord : RT @ConcettaMercuri: @InfoAtac la gente è imbufalita, prima o poi ci scappa la rissa!! -