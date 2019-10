Odio online | è il momento di scegliere in quale Italia vogliamo vivere

Odio online - il problema non è identificare gli utenti. Chi insulta spesso ci mette la faccia : La proposta di un disegno di legge per obbligare i social network a identificare i loro utenti online con tanto di carta di identità o passaporto come rimedio agli episodi di hate speech denunciati, da ultimo, dalla senatrice Liliana Segre sta facendo, giustamente, discutere. Il punto di partenza della riflessione è che non esistono, probabilmente, panacee o soluzioni salvifiche per la soluzione del problema che è uno dei tanti problemi epocali ...

Odio online - Marattin : “Documento di identità per aprire profili social”. Esperti : “Una sparata. Non sa come funzionano le piattaforme” : “Chi si occupa di Odio online sa che oggi chi insulta lo fa spesso con nome e cognome. In più ci sono tutti gli strumenti giuridici per intervenire in caso di reati, dalla diffamazione alla legge Mancino. E proporre alle piattaforme social di raccogliere tutti i documenti di chi si iscrive pone anche pericoli enormi in termini di cybersecurity“. Giovanni Ziccardi, blogger de ilfattoquotidiano.it e professore di Informatica giuridica ...

La startup nata per arginare il fenomeno dell'Odio online : L'odio online sta dilagando, è un dato di fatto. Le testimonianze sono molte e i modi per offendere “a portata di clic” per chiunque. Parallelamente, però, gli attuali strumenti di tutela legale non permettono di difendersi con altrettanta facilità e velocità. Che fare, allora? Per risolvere il problema è intervenuta Cop, una startup tecnologica che ha sviluppato “Chi Odia Paga”. Si tratta della prima piattaforma legaltech italiana in grado di ...

Cosa rischia chi si macchia di Odio razziale - anche online : I casi di odio razziale sul web, attraverso i social network, come quelli, oggi alla ribalta delle cronache, di cui è destinataria la senatrice a vita Liliana Segre, possono essere puniti in sede penale contestando agli autori, quando questi siano identificabili, il reato di diffamazione, con l'aggravante prevista dalla Legge Mancino. Questo, infatti, è l'indirizzo giurisprudenziale che si è sviluppato intorno a tale tema: la diffamazione ...