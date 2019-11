I killer di Luca Sacchi pronti a parlare ai pm | «Così è stato ucciso»

Luca Sacchi - il killer dal carcere chiede della mamma che l'ha denunciato : «Vorrei guardarla negli occhi» : ROMA «Posso vedere mia madre?». Ha chiesto di incontrarla, di poterle parlare, di guardarla negli occhi forse alla ricerca di un suo perdono. Ha domandato di lei, di Giovanna Proietti la...

Tra Anastasia e Pirino amicizia o affari. Tutte le chiamate con i killer di Luca : «Una grande attrice». La famiglia Sacchi accusa la fidanzata di Luca, Anastasia Kylemnyk, di recitare una parte. «Perché» ripete l'avvocato Paolo Salice. Per gli inquirenti ha già fatto le sue dichiarazioni, almeno sulla notte dell'omicidio. «Verrà aperto un altro fascicolo sul traffico di droga» ammettono in Procura. Indagine in cui la 25enne ucraina potrebbe essere accusata di far parte di una rete di spacciatori. Con lei Giovanni Princi, ...

Omicidio Luca Sacchi - la svolta-choc : "L'ombra del narcotraffico - i killer volevano fare impressione sui boss" : Le indagini sull'Omicidio di Luca Sacchi avvenuto a Roma potrebbero arrivare a una imprevedibile svolta. Secondo quanto riportato da Il Fatto Quotidiano, i due assassini Valerio Del Grosso e Paolo Pirino potrebbero aver tentato la rapina per impressionare i "capi" di San Basilio e "fare carriera". I

Omicidio Luca Sacchi : i killer non erano soli : Dalle indagini emergono nuovi dettagli sull’Omicidio di Luca Sacchi, il ragazzo che avrebbe difeso la fidanzata dopo un’aggressione per una tentata rapina. Dalle immagini riprese dall’impianto di videosorveglianza di un negozio di tatuaggi in via Franco Bartoloni emerge chiaramente che non vi sia stato il tempo per una colluttazione. Da quando la Smart di Del Grosso e Pirino spunta in via Mommsen e lo sparo passa solo un minuto: troppo poco ...

Luca Sacchi - l?amico del killer si smarca : «Sbagliato coprirlo - pagherà» : «O andavamo in Questura o dalla famiglia, pagherà, com?è giusto, per quello che ha fatto». Risponde al telefono Manuel Incani, l?amico di Valerio Del Grosso, 21...

Luca Sacchi - il killer Valerio Del Grosso confessa : "Non volevo ucciderlo - ma solo spaventarlo" : Valerio Del Grosso, in attesa dell'interrogatorio di convalida del fermo, racconta le dinamiche della sera dell'omicidio di Luca Sacchi. "volevo solo spaventarlo, non ucciderlo" ha subito messo le mani avanti. La versione data dal killer è stata confermata anche dalla sua fidanzata, che ha raccontat

La madre del killer di Luca Sacchi : "Mio figlio meglio in cella che a spacciare" : Valerio Del Grosso ha confessato all’amico e alla fidanzata di aver sparato a Luca Sacchi. L’amico lo ha detto al fratello, il fratello alla madre, Giovanna Proietti, e la madre alla polizia: “Mio figlio ha fatto una cazzata”, le parole della donna, “meglio in cella che tra i pusher. È meglio saperlo nelle vostre mani che in quelle di spacciatori, delinquenti e criminali”.Non lo vedeva da due giorni. ...

