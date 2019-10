Garlini | “‘Il fico di Betania’ un libro sulla scintilla divina che è in noi”

Fonte : calcioweb.eu

(Di giovedì 31 ottobre 2019) Roma, 31 ott. (Adnkronos) – “Questoè il tentativo di cercare ladi divino che è in noi, unadi divino che si può trovare anche nella quotidianità, nelle cose più semplici come nelle verità paradossali dei Vangeli”. Alberto, classe 1969, tra i curatori di ‘Pordenonelegge’, riassume così il senso del suo ‘Ildi Betania’, in libreria per i tipi di Aboca che ha creato la collana ‘Il bosco degli scrittori’. “Il miracolo deldi Betania è uno degli episodi secondo me più incomprensibili dei Vangeli: Gesù – racconta l’autore all’Adnkronos – si sveglia una mattina e affamato vuole mangiare qualche, vede questa pianta dicon delle grandissime foglie, prova a cercare dei fichi, non li trova, e li si arrabbia, molto umanamente, e la rende sterile”. ...

