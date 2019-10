Formula 1 | la monoposto 2021 Video | tutte le novità | ' Meno veloci ma più sorpassi'

Formula 1 – Verstappen come Sid dell”Era Glaciale : sulla monoposto di Max un simpatico scherzetto firmato… Ricciardo [VIDEO] : Daniel Ricciardo il solito burlone: simpatico scherzetto sulla monoposto di Max Verstappen Non solo MotoGp: gli appassionati di motori si apprestano a vivere un weekend mozzafiato, con un doppio appuntamento speciale. Se al mattino saranno le due ruote ad intrattenerci, la sera sarà il turno invece delle quattro, col Gp degli Stati Uniti di Formula 1. Alla vigilia dell’appuntamento texano, alcuni piloti sono stati protagonisti di un ...

La Formula 1 entra in una nuova era - FIA e Liberty Media presentano i regolamenti 2021 : su il sipario sulle monoposto del futuro : La Federazione Internazionale e Liberty Media hanno presentato oggi le monoposto e i regolamenti che entreranno in vigore a partire dal 2021 FIA e Liberty Media hanno scelto il week-end del Gran Premio degli Stati Uniti per presentare le monoposto di Formula 1 del 2021, insieme ai nuovi regolamenti che entreranno in vigore a partire dalla stessa stagione. Due anni di lavoro, di analisi e di approfondimenti che hanno portato al risultato ...

Formula 1 – Brutto incidente per Valtteri Bottas : perde la gomma sinistra - la monoposto si schianta contro il muro [VIDEO] : Brutto incidente nel finale delle qualifiche per Valtteri Bottas: il pilota Mercedes finisce contro il muro a tutta velocità nell’ultimo giro Momenti di paura nel finale delle qualifiche del Gp del Messico a causa di un Brutto incidente che ha visto Valtteri Bottas protagonista nel finale della sessione. Nell’ultimo giro utile, il pilota finlandese è finito contro il muro poco prima del traguardo. Lanciato a tutta velocità, ...

Nissan svela la nuova livrea per la monoposto da Formula E : ispirata al kimono : svelata la nuova veste della vettura ispirata al Giappone, realizzata per la sesta stagione del campionato su strada per...

Formula 1 – Vettel sorride a metà : “monoposto ok - ma che peccato il finale del Q3! Domani non vedo l’ora di correre” : Sebastian Vettel chiude terzo le qualifiche di Singapore: il pilota Ferrari si rammarica per l’errore nel Q3 ma svela di aver avuto buone sensazioni dalla propria monoposto Firma il miglior tempo nel Q3, poi nel finale non riesce a concludere l’ultimo giro come vorrebbe e si vede superare da Leclerc ed Hamilton, rispettivamente poleman e secondo di giornata. Terminano con l’amaro in bocca le qualifiche di Singapore di ...