Stefano De Martino | ' veto' sull' ospitata di un' ex fiamma al suo show di Rai 2 RUMORS

(Di mercoledì 30 ottobre 2019) Il numero di "Chi" che è uscito oggi, mercoledì 30 ottobre, ha regalato molte indiscrezionia coppia più chiacchierata degli ultimi anni: Belen Rodriguez eDe. Se lagirl si dice abbia avuto una relazione segreta con Andrea Damante circa un anno fa, il conduttore napoletano si sarebbe reso protagonista di un gesto piuttosto anomalo. Per evitare di creare inutili gossip, pare che il ragazzo abbia detto "no" all'di una soubrette che ha frequentato in passato ad una puntata di "Stasera tutto è possibile".evita un 'incontro pericoloso' in Tv L'esperienza diDealla guida di "Stasera tutto è possibile" sta per concludersi: tra due settimane, infatti, il conduttore saluterà il pubblico, che l'ha premiato ogni lunedì con ascolti più che buoni.d'intrattenimento di Rai 2, però, in queste ore si è abbattuto un gossip che molti ...

