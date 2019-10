Si opera di ernia e rimane paralizzato a vita | Mi dicevano ' è intervento di

Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 30 ottobre 2019) Doveva essereto per un’, un’di routine per il quale i medici gli avevano prospettato “dimissioni rapide”. Ma alla fine per Fabio Avesani, 39enne della provincia di Verona, l’zione si è trasformata in paralisi irreversibile alle gambe. A riportare la testimonianza dell’uomo è il Corriere della Sera, ad un anno e mezzo dal tragico evento. “Facevo il guardiacaccia, il lavoro dei miei sogni. Non stavo mai fermo, ero iperattivo, trascorrevo le giornate in mezzo alla natura. Adesso ho 41 anni e mi trovo bloccato su questa sedia a rotelle da cui mi hanno detto che non mi rialzerò più”.Fabio Avesani era stato ricoverato presso l’ospedale di Negrar il 6 marzo 2018, uscendone con una paraplegia agli arti inferiori.“Accusavo frequenti mal di schiena, mi avevano prospettato un ...

