Conte ai costruttori:"Subito un Tavolo"

"Oggi continuiamo con la Manovra, la stiamo costruendo su meno tasse, meno burocrazia, meno evasione e allo stesso tempo più soldi a famiglie, lavoratori e imprese".Lo ha detto il premierall'assemblea dell'Ance, a Roma. Ai: edilizia è settore cruciale da troppo in crisi, il governo aprirà un "straordinario per le crisi del settore edile, un volano dell'economia. Saremo compagni di viaggio" "Percepite qualche misura come negativa,non è quello l'intento". Morti bianche "strage silenziosa intollerabile".(Di mercoledì 30 ottobre 2019)