Avvocato ucciso dall' ex compagna nel suo studio

Anzio - Avvocato ucciso a coltellate : fermata l'ex compagna : Finita la relazione sembra che la donna, di nazionalità romena, fosse ossessionata dal timore di perdere le due figlie piccole. L'uomo massacrato nel suo studio legale

Roma - Avvocato ucciso a coltellate dalla ex compagna ad Anzio : fermata 39enne romena. La donna su Fb : «Se non migliora la vita - è amore malato» : Sangue sul litorale Romano. Un uomo è stato accoltellato a Anzio Colonia ed è morto. La vittima è G.C, un avvocato di 57 anni, che è stato ucciso verso le 19 nel suo...

Roma - Avvocato ucciso a coltellate dalla ex compagna nel suo studio ad Anzio : fermata 39enne romena : Sangue sul litorale Romano. Un uomo è stato accoltellato a Anzio Colonia ed è morto. La vittima è G.C, un avvocato di 57 anni, che è stato ucciso verso le 19 nel suo...

Roma - Avvocato ucciso a coltellate nel suo studio ad Anzio dalla ex compagna romena : Sangue sul litorale Romano. Un uomo è stato accoltellato a Anzio Colonia ed è morto. La vittima è G.C, un avvocato di 57 anni, che è stato ucciso verso le 19 nel suo...

Anzio - Avvocato ucciso a coltellate - fermata ex compagna : Finita la relazione sembra che la donna, di nazionalità romena, fosse ossessionata dal timore di perdere le sue due figlie piccole. L'uomo massacrato nel suo studio

Roma - Avvocato ucciso a coltellate nel suo studio ad Anzio dalla ex compagna : Sangue sul litorale Romano. Un uomo è stato accoltellato a Anzio ed è morto. La vittima, riferisce il Messaggero.it, è un avvocato che sarebbe stato ucciso nel suo studio dalla...

Roma - Avvocato ucciso a coltellate ad Anzio dalla ex compagna : Sangue sul litorale Romano. Un uomo è stato accoltellato in strada a Anzio ed è morto. Il morto, riferisce il Messaggero.it, è un avvocato che sarebbe stato ucciso dalla ex...

Ragazzo ucciso a Roma - Avvocato famiglia Sacchi : "Non usava droga" : La famiglia di Luca Sacchi smentisce le voci secondo cui il giovane personal trainer, morto dopo essere stato ferito con un colpo di pistola alla testa nella serata del 23 ottobre a Roma, potesse fare uso di droga. “Luca era un atleta, naturista e salutista - dice il legale della famiglia Domenico Pavone per voce dei genitori della vittima - e non usava nulla che potesse danneggiare il suo equilibrio sia nell'animo che nel corpo". (FERMATI ...