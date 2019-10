Proteste in Cile | professori intonano “Bella Ciao” in aeroporto | la canzone riadattata

Il presidente del Cile ha annunciato un rimpasto di governo in risposta alle grosse Proteste di questi giorni : Sabato il presidente del Cile Sebastián Piñera ha annunciato un rimpasto di governo in risposta alle grosse manifestazioni di protesta contro le diseguaglianze nel paese di questi giorni. Nel palazzo presidenziale di La Moneda Piñera ha detto ai giornalisti di aver chiesto

Il Cile cerca di fermare le Proteste : Il presidente Piñera ha annunciato un aumento di salario minimo e pensioni, ma finora non ha convinto i manifestanti

Cile - a Santiago la più grande marcia dall’inizio delle Proteste : decine di migliaia di persone in piazza per due giorni : decine di migliaia di persone si sono nuovamente riversate mercoledì pomeriggio nelle strade del centro di Santiago del Cile per partecipare a quella che è stata definita la più grande marcia dall’inizio dell proteste, venerdì scorso, quando la popolazione civile è scesa in piazza per protestare contro l’aumento del prezzo del biglietto della metro. Questa manifestazione è stata indetta da una ventina di organizzazioni ...

Bolivia - dopo Ecuador e Cile si infiamma anche La Paz : Proteste di piazza - saccheggi e incendi dopo la quarta vittoria del presidente Morales : Prima l’Ecuador, poi il Cile e ora la Bolivia: il Sud America brucia sotto l’ondata delle proteste di una popolazione sempre più indignata. A scatenare le proteste nelle strade di La Paz, Potosì, Sucre e altre città Boliviane, è stata la gestione dello scrutinio elettorale per le presidenziali di domenica, che hanno visto contrapposti Evo Morales, alla guida del Paese dal 2006 e in lizza per il suo quarto mandato consecutivo, contro ...

Perché le Proteste in Cile sono importanti : “Siamo in guerra”, ha detto il presidente del Cile, Sebastián Piñera, in conferenza stampa domenica 20 ottobre. Non è bastata infatti la marcia indietro del governo sull’aumento del biglietto della metropolitana di Santiago, annunciato appena pochi giorni fa: continuano i saccheggi e le azioni vandaliche iniziate il 17 ottobre che hanno causato già 11 morti. Il governo non è in grado di controllare la situazione e ha delegato la gestione ...

Cile spezzato tra Proteste e lotta : 'Siamo stanchi e abbiamo paura' : Negli ultimi giorni, numerosi manifestanti sono scesi per le strade e per le piazze del Cile per far sentire il loro malcontento: la goccia che ha fatto traboccare il vaso sono stati i rincari dei biglietti del trasporto pubblico, ma in realtà c'è molto di più. "Non sono i 30 pesos in più" urlano i Cileni sui social network, "è tutto". Ma in cosa consiste questo "tutto"? I 30 pesos in più e quello che c'è dietro Tutto sembra cominciare con il ...

Proteste Cile - dal caroprezzi alla corruzione fino ai salari bassi : ecco perché il Paese è diventato il nuovo fronte caldo del Sudamerica : Incendi, scontri, stato d’emergenza, coprifuoco: è una situazione che in Cile non si viveva da decenni, che riporta indietro ai tempi della dittatura di Pinochet. Eppure, quella che fino a poco più di un paio di giorni fa il suo presidente aveva definito come “un’oasi di pace” nel turbolento Sudamerica ha manifestato con forza il suo profondo malcontento per le profonde disuguaglianze sociali. Da tempo si succedono Proteste per i ...