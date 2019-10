Prendeva il reddito di cittadinanza | ma andava in Porsche e vendeva cocaina

Fonte : caffeinamagazine

(Di martedì 29 ottobre 2019) Ildiha aiutato molte persone in difficoltà, che non riuscivano ad arrivare alla fine del mese e che adesso conducono una vita un po’ più decorosa. Ma non sono mancati in questi mesi numerosi abusi dello stesso o episodi clamorosi. E l’ultimo in ordine di tempo farà discutere non poco. La Guardia di Finanza di Siracusa ha beccato un percettore del, Paolo Nastasi di 41 anni, intento a vendere 120 grammi di, nascosta nella sua abitazione in doppi fondi ricavati nelle lattine di bevande e di un piccolo estintore. Inoltre, l’uomo originario di Floridia era proprietario di unaMacan, con quale è stato trovato a circolare. Per lui si è quindi materializzato l’arresto per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio.Nastasi era stato fermato ad un controllo dai finanzieri, i quali avevano rinvenuto mille euro in contanti. Nessuna ...

