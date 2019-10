Pd e M5s più restano al governo e più calano | dice Meloni

Fonte : agi

(Di martedì 29 ottobre 2019) “Paradossalmente piùin sella e più, ma a noi non interessa il tanto peggio, tanto meglio. Noi abbiamo il diritto-dovere di mettere in campo un progetto coeso e alternativo per governare”. In un'intervista al Corriere della Sera, la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia, dall'alto del suo 10,4% elettorale commenta così il risultato Umbro favorevole al centro destra 60 a 40. E guarda alla prossima scadenza di primavera in Emilia dove profetizza che “se nella regione rossa per eccellenza, dove nemmeno possono invocare gli alibi della caduta della giunta come in Umbria, dovessero perdere, beh il dato sarebbe insormontabile per tutti”. Con ripercussioni inevitabili anche sul, che dovrebbe trarne le dovute conseguenze. Anche se, poi aggiunge, “non posso essere io a dare consigli al capo dello Stato, dico però che oggi una riflessione sarebbe naturale”, ...

AndreaMarcucci : E' una sconfitta evidente, che non avrà conseguenze sul governo, ma impone una riflessione ben più approfondita sul… - agorarai : 'Se fossimo andati da soli non avremmo preso di più. Dobbiamo però tornare a rimarcare la nostra differenza rispett… - LegaSalvini : ++ DOPO 50 ANNI L’UMBRIA NON È PIÙ UNA REGIONE ROSSA. IL CENTRODESTRA HA STRAVINTO LE ELEZIONI E PER LA PRIMA VOLTA… -