Orso Marsicano | il WWF mette in sicurezza un altro tratto di strada in Molise

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 29 ottobre 2019) Grazie a speciali dispositivi ottici e acustici, che avvisano gli animali del sopraggiungere dei veicoli, il WWF ha messo indi undiin, nei pressi del paese di Rionero Sannitico, dove purtroppo a fine agosto aveva trovato la morte una giovane orsa. La mortalità antropogenica, come quella causata da investimentili, avvelenamenti e strutture non income vasche e pozzi, è purtroppo la prima causa di morte per l’, sottospecie unica al mondo la cui popolazione è da tempo ridotta a poco più di 50 individui, e pertanto a forte rischio di estinzione secondo gli esperti. Con il pieno supporto di ANAS, gestore delin questione, gli operatori del WWF hanno installato appositi dissuasori lungo 3 chilometri di, incluso il luogo dell’incidente, per evitare altre possibili vittime, dato che nei dintorni dell’area era ...

Metropolitanwe1 : #Barbara #AreeProtette #orsa Barbara, l’orsa delle tre Aree Protette: la conservazione dell’orso marsicano passa… - Alices_92 : RT @PAcciaro: @SailorSara_ No in realtà purtroppo ti prendevo in giro. Però sarebbe bello davvero perché l'orso marsicano sta messo malissi… - notiziedabruzzo : Barbara, l’orsa delle tre Aree Protette: la conservazione dell’#orso marsicano passa attraverso l’espansione del su… -