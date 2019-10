Manovra | Misiani | “Cedolare secca resta a 10% | fondi trovati grazie a lavoro revisione”

Manovra - Misiani : “Per ridurre l’evasione il codice penale non è il punto chiave. Siamo pronti a migliorare sugar e plastic tax” : “La via maestra scelta dal governo è incentivare il passaggio alla moneta elettronica e la tracciabilità delle transazioni economiche, come è stato fatto con la fatturazione e lo scontrino elettronico. Gli interventi in materia penale sono circoscritti. Personalmente non credo che il codice penale sia il punto chiave per ridurre l’evasione“. Nel giorno in cui entra in vigore il decreto fiscale, che dopo la conversione in legge ...

Manovra - Misiani : “Pos? Vogliamo azzerare costi delle microtransazioni”. E sulle partite Iva : “Resta regime forfettario sotto 65mila euro” : Per le partite Iva che guadagnando al di sotto di 65mila euro e hanno aderito alla flat tax nella maggioranza “ha prevalso la scelta di assoluto buonsenso di proseguire con il regime forfettario di determinazione dei costi”. A dirlo il viceministro all’Economia, Antonio Misiani, all’assemblea Confesercenti. “Abbiamo ascoltato il mondo delle partite Iva – ha aggiunto – e ci siamo confrontati con ...

Manovra - "l'impianto non cambia" Il viceministro Misiani ad Affari : "L’impianto della Manovra è stato condiviso da tutti e non cambierà. Su alcuni aspetti di dettaglio ci stiamo confrontando per superare alcune criticità. Credo che una “quadra” possa essere trovata senza particolari difficoltà". Lo afferma ad Affaritaliani.it il viceministro dell'Economia... Segui su Affaritaliani.it

Manovra - Antonio Misiani annuncia la nuova tassa sulla plastica. Fioramonti ignorato dal governo : "Non ci sarà la tassa sulle merendine, né l'aumento del gasolio", mentre ci sara' una plastic tax. Antonio Misiani, viceministro dell'Economia, chiarisce in tv ad Agorà su Raitre i dettagli sulla bozza della Manovra approvata "salvo intese" all'alba dal CdM, dopo una riunione di 5 ore iniziata poco

Manovra : Misiani - ‘cardini Piano Italia Pd ci sono - passi in direzione giusta’ : Roma, 15 ott. (Adnkronos) – “La Manovra di bilancio aiuterà l’Italia a ripartire. Nessun aumento dell’Iva, nonostante la clausola di salvaguardia più alta di sempre (23 miliardi nel 2020 e 29 miliardi dal 2021). Meno tasse sui lavoratori per aumentare le buste paga: 3 miliardi in meno nel 2020 e 5 miliardi dal 2021”. Lo scrive il viceministro dell’Economia, Antonio Misiani, su Fb. “Una forte ...

Manovra : Misiani - ‘manteniamo impegni su taglio tasse lavoro e fondo famiglie’ : Roma, 14 ott. (AdnKronos) – “Siamo in dirittura di arrivo: manterremo gli impegni presi con gli italiani e non solo. Nella Manovra sono contenute delle misure a cui teniamo molto: stop all’aumento dell’Iva, una riduzione delle tasse dei lavoratori, le risorse per un grande piano di investimenti per l’ambiente e, novità di ieri un fondo per l’assegno unico e per i servizi alle famiglie”. Lo dice il ...

Manovra : Misiani - ‘manterremo tetto 65 mila euro ma con paletti in più’ : Roma, 11 ott. (AdnKronos) – “Il secondo step della ‘flat tax’ da 65.000 a 100.000 non avrà seguito nella legge di Bilancio. Ci sono anche problemi di mancata comunicazione e autorizzazione da parte della Commissione europea. Per il resto manterremo da 0 a 65.000 magari con qualche paletto in più rispetto alla normativa. Già nella discussione nella scorsa legge di Bilancio erano emerse alcuni paradossi ...

Aiuti alle famiglie - assegno unico escluso dalla Manovra. Bonetti : “È una priorità”. Misiani : “Arriverà nel 2020” : “La manovra è in fase di costruzione e la commenteremo una volta che sarà definitivamente scritta e approvata dal parlamento. Per quanto mi riguarda come ministro delle Pari opportunità e della famiglia si tratta di una priorità che rimane”. Elena Bonetti rassicura sull’assegno unico, all’indomani dell’esclusione della misura – che prevede 240 euro al mese per ogni figlio, dal settimo mese di gravidanza fino ...