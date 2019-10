Uomini e Donne oggi | tra Ida e Riccardo è amore | Gemma disperata

Fonte : lanostratv

(Di lunedì 28 ottobre 2019)Guarnieri bacia Ida Platano nel Trono Over diSi arriverà finalmente a un lieto fine per Ida Platano eGuarnieri. La settimana nel programma condotto da Maria De Filippi inizierà colorata da baci inaspettati e lacrime prevedibili. Ida Platano eGuarnieri torneranno nel Trono Over per un nuovo confronto, dopo aver deciso di lasciare la trasmissione da separati. Il dialogo tra i due ex non porterà a un chiarimento, qualcosa però cambierà durante un ballo. Dopo una serie di scontri incrociati, che vedranno protagonisti anche Armando Incarnato e Barbara De Santi,Guarnieri deciderà di invitare Ida Platano a ballare. Durante la danza tra i due ex scatteranno una serie di baci appassionati che non passeranno inosservati.sembrerà evidente che il sentimento tra i due non si è spento....

GassmanGassmann : 3.149 PERSONE Curde, uomini donne e bambini, massacrati in una guerra di cui nessuno parla più. Che tempi bui quell… - F_DUva : #Salvini e la #Lega continuano a sparare a zero su tutto e tutti. Ma capiscono che fa male alle Istituzioni e al Pa… - matteosalvinimi : #Salvini: Per me sono italiani donne e uomini che sono arrivati dall'altra parte del mondo in modo regolare, che pa… -