MediEvil su PS4 | come sbloccare la versione originale PS1 del gioco

Recensione di MediEvil per PS4 : Sir Daniel è tornato in una veste grafica aggiornata : Continua la politica della Sony di riprendere vecchi classici di successo per rilanciarli con una nuova grafica, lasciando invece intatta la giocabilità che ha fatto la fortuna di questi titoli. Tra questi vi è ovviamente MediEvil, il cui protagonista, Sir Daniel Fortesque, nel lontano (ma non troppo) 1998 si è fatto apprezzare dagli appassionati della tradizionale PlayStation. E così, dopo il ritorno delle trilogie di Crash Bandicoot e Spyro ...

MediEvil per PS4 ricompenserà chi troverà tutte le Anime Smarrite : MediEvil è ora disponibile per PlayStation 4, e come saprete si tratta di un attesissimo remake del classico PlayStation che ha fatto innamorare una generazione id videogiocatori.Ebbene, a differenza del titolo originale, una ricompensa segreta è stata preparata per chi porterà a termine un compito particolare: ritrovare tutte le Anime Smarrite.Si tratta di ben 19 Anime Smarrite sparse per tutto Gallowmere, e chi dimostrerà coraggio, pazienza e ...

Il remake di MediEvil sfida a duello PS4 : il trailer per l’uscita : MediEvil è finalmente risorto! Dopo aver annunciato il ritardo di The Last of Us Part 2, Sony cerca infatti di consolare i suoi fedelissimi mettendo a disposizione su PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro il rifacimento del primo, glorioso capitolo della saga adventure, amatissima sulla prima console casalinga del colosso giapponese. L'eroe ossuto Daniel Fortesque apparve per la prima volta su PSX nel 1998, pennellato dagli artisti di SCE Cambridge ...

Il remake di MediEvil per PS4 si mostra nel trailer di lancio : Il publisher Sony Interactive Entertainment e lo sviluppatore Other Ocean hanno pubblicato il trailer di lancio del remake di MediEvil per PlayStation 4, disponibile oggi in tutto il mondo.Ecco una panoramica del gioco, tramite Sony Interactive Entertainment:"Rivivi l'avventura di Sir Daniel su PlayStation 4! Un classico senza tempo ricreato... dallo scheletro dell'originale, con le dinamiche di gioco del passato ma una nuova realizzazione ...

Il remake di MediEvil per PS4 non ha convinto la critica? : Domani, 25 ottobre, sarà disponibile il remake di MediEvil per PlayStation 4 ma, in rete, sono già comparse le recensioni dei principali portali specializzati.Sulle pagine di Eurogamer.it, è possibile leggere la nostra recensione, ma se volete scoprire come è stato accolto il titolo dalla critica internazionale, allora siete nel posto giusto.Attualmente, MediEvil ha un Metascore di 67 su Metacritic, un punteggio, forse, al di sotto delle ...

MediEvil : il nuovo video ci consente di dare uno sguardo alle nuove prospettive del remake su PS4 : MediEvil è uno dei titoli più attesi di Sony per questa stagione autunnale e mentre ci avviciniamo alla sua data di uscita, gli sviluppatori stanno pubblicando sempre nuovi dettagli sul gioco grazie alla "Guida di Gallowmere per teste vuote".Il secondo capitolo di questa guida è incentrato sulla nuova prospettiva della telecamera nel remake del titolo. I tempi sono cambiati da quando il gioco è stato lanciato nel 1998 e se siete riusciti a ...

MediEvil : la versione PS4 e quella originale a confronto in un nuovo video : L'attesissimo remake di MediEvil arriverà questo mese su PS4 grazie a Other Ocean Emeryville. Ovviamente la grafica rinnovata è ciò che attira di più l'attenzione, ma come si confronta con la versione originale per PlayStation One? Scopriamolo in un nuovo video gameplay che mette a confronto le due versioni, in compagnia del produttore di Sony Nick Accordino.Nel filmato comparativo possiamo vedere il livello Asylum Grounds. Proprio come ...

PS4 vola a Milan Games Week : da Final Fantasy 7 a MediEvil - tutti i giochi presenti : Il conto alla rovescia per la Milan Games Week è praticamente agli sgoccioli. La prossima edizione della grande fiera videoludica italiana aprirà infatti i battenti il 27 settembre, per una "tre giorni" all'insegna di colori, cosplayer, videogame e nerdismi assortiti, che saluterà il foltissimo pubblico - accolto tra gli ampi padiglioni in quel di Rho Fiera Milano - domenica 29 settembre. Sono tantissimi gli espositori attesi nel corso della ...

La demo di MediEvil per PS4 è disponibile : come scaricarla subito gratis : MediEvil per PS4 segnerà, il prossimo 25 ottobre, il grande ritorno di Sir Daniel Fortesque sulla console di ultima generazione a marchio Sony. Giusto in tempo per festeggiare Halloween, il colosso giapponese ha infatti scelto di omaggiare una delle saghe simbolo della prima - e indimenticabile - PlayStation con una edizione rimasterizzata del primo capitolo curata dai ragazzi di Other Ocean Interactive, che va a proporre ai videogiocatori ...