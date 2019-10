Un Giorno in Pretura | al via in access prime time la nuova edizione

Fonte : davidemaggio

(Di domenica 27 ottobre 2019) Roberta Petrelluzzi Riparte quest’oggi alle 20.30 su Rai3, nellacollocazione dell’, Unin, lo storico programma ideato, curato e condotto da Roberta Petrelluzzi. Nel nuovo ciclo di puntate, della durata di cinquanta minuti, verranno raccontati con il consueto stile “legal-thriller” i veri processi penali che hanno colpito maggiormente l’opinione pubblica. Il primo episodio si svolge nella provincia di Varese, una notte di molti anni fa. Dopo aver chiuso il proprio ristorante, Marisa Maldera sale in macchina con il marito Giuseppe Piccolomo. La donna troverà la morte fra le fiamme di un terribile incidente stradale, mentre l’uomo rimane illeso. Nonostante le proteste delle figlie, convinte che il padre abbia ucciso volontariamente la loro madre, il caso viene archiviato come un semplice incidente. Nel 2009 Giuseppe Piccolomo ...

