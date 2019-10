Fonte : huffingtonpost

(Di domenica 27 ottobre 2019) Nella biografia dell’ex ministro della Difesa americano, James Mattis, scritta dall’allora direttore della comunicazione Guy Snodgrass, si sostiene che Donaldabbia ordinato di “fregare” Amazon nella gara per ottenere un contratto con il Pentagono per il cloud computing del valore di 10 miliardi di dollari. Lo scrive la Cnn citando il sito web ‘Task&Purpose’ che ha ricevuto in anticipo una copia di “Holding The Line: Inside’s Pentagon with Secretary Mattis”.Il motivo per il presidente americano era colpire Jeff Bezos, proprietario di Amazon e del Washington Post, per l’atteggiamento ostile del quotidiano nei confronti dell’amministrazione Usa. E così, a sorpresa,batte Amazon e si aggiudica ilcontratto del Pentagono da 10 miliardi di dollari. Per Amazon, ritenuta per ...

HuffPostItalia : 'Trump ordinò, fregate Amazon!'. E la maxi-commessa va a Microsoft - marcopink73 : Trump: Pronto.. Giuseppi ??? Quante casse d'arance te ordino ?? ???????? -