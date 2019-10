Romano Prodi | Draghi in Italia? L' atterraggio non sarà semplice

Fonte : huffingtonpost

(Di domenica 27 ottobre 2019) Marioha mostrato la sua “grandezza” negli anni alla Bce, ma per lui non sarà facile un rientro in, perché si è capito che “dietro a questa calma c’è una persona che ha una grande forza”. A dirlo ènel corso di una puntata di Mezz’ora in più, su Raitre, interamente dedicata al presidente uscente della Bce, che domani a Francoforte passerà il testimone a Christine Lagarde dopo 8 anni di mandato. Proprio, nei giorni scorsi, a una domanda sul suo futuro, con particolare riferimento all’ipotesi di diventare il prossimo presidente della Repubblica, ha risposto con ironia: “Chiedete a mia moglie”.“Noi non andavamo a Twitter, andavamo a problemi” ricorda, parlando degli anni dell’ingresso dell’nell’euro in cui lui ...

