Fermi su viadotto,due travolti e uccisi

Due uomini sono statie sbalzati di sotto da undella Statale Ofantina bis, nell'Avellinese. I due, 52 e 64 anni, si erano fermati per soccorrere un'auto rimasta in panne. Nell'incidente sono rimaste coinvolte 4 auto e ferite altre 4 persone. Le loro condizioni non sarebbero gravi. La procura di Avellino ha aperto un'inchiesta.(Di domenica 27 ottobre 2019)