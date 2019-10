Crosetti | la Juve ha un solo schema palla a Dybala | un po’ poco per gli scienziati del

Crosetti : Inter e Juve comandano la classifica. Unica incertezza : i falli di mano : Su Repubblica Maurizio Crosetti analizza il weekend di campionato. L’Inter e la Juve, due squadre in piena evoluzione, “serpenti che cambiano pelle”, sono ancora in fase di cambiamento, ma già hanno messo un primo stacco tra sé e le altre. L’Inter mostra euforia in attacco ma una difesa un po’ sfarinata. Si dice che Conte fosse inferocito, dopo la gara. E’ curioso, scrive Crosetti, che entrambe le squadre ...

Crosetti elogia il pragmatismo di Sarri : «La Juve lascia al Bayer il titìc titòc e si tiene Higuain» : Alla fine si vince assecondando i migliori, questa è la legge del calcio da sempre. Lo scrive oggi Maurizio Crosetti su Repubblica commentando la gara di Champions della Juve di ieri sera che vince grazie alla classe di Gonzalo Higuain I passaggini, come no, la fitta trama del possesso palla, figurarsi, e l’inevitabile difesa alta. Poi arriva Gonzalo che stoppa a seguire e sventola nell’angolino. I grandi giocatori se ne fregano delle mode e ...

Crosetti : per Sarri la Juve non è favorita per la Champions. Agnelli ha un sobbalzo : Un Crosetti d’annata quello che oggi su Repubblica parla di Sarri, della Juventus, dell’ossessione bianconera per la Champions. Ieri, in conferenza stampa, Sarri ha messo le mani, i piedi e la testa avanti, scrive, insomma, tutto: «Purtroppo il calcio italiano non sta vivendo il suo momento storico migliore, non siamo più i favoriti anche per colpe nostre». Andrea Agnelli ha un lieve sobbalzo, alza gli occhi dallo smartphone. Cos’è, ...

Crosetti : la Juventus ha denunciato gli ultras - gli altri club non la lascino sola : Battere il branco degli stadi si può fare, scrive Maurizio Crosetti su Repubblica, perché hanno nomi, cognomi e indirizzi. Basta andarla a prendere, come ha dimostrato la Juve denunciando i suoi tifosi, che tifosi proprio non sono. I 12 arresti e tutta l’indagine della Digos non sono solo una sorprendente novità, ma possono rappresentare un punto di svolta per il calcio italiano. Come spesso le accade in campo e nelle strategie ...

Crosetti : “tra gli juventini c’è chi vede in Sarri il nuovo Maifredi” : Due dei migliori tre juventini degli ultimi dieci anni (Conte, Marotta) adesso stanno all’Inter, il terzo (Allegri) è stato declinato al passato prima che quel passato, forse, passasse davvero. Comincia così, su Repubblica, l’analisi di Maurizio Crosetti. Che per il secondo giorno consecutivo si occupa di Juventus. E per il secondo giorno con non poco veleno nei confronti di Sarri. Ieri anche nei confronti di Napoli quando ha ...