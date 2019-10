Ultimissime di Sky sulla SPAL | Petagna recupera In dubbio Di Francesco

Fonte : forzazzurri

(Di sabato 26 ottobre 2019) In occasione della sfida di domenica pomeriggio contro il Napoli, mister Semplici dovrebbere, salvo clamorose sorprese, e spera di vedere almeno in panchina Di. Secondo ledi Sky Sport, in occasione della sfida contro il Napoli, in programma domani pomeriggio alle ore 15:00, lae spera di rivedere almeno in panchina Di: due giocatori importanti alle prese con piccoli infortuni. Un problema al ginocchio per Andreaaveva fatto scattare l’allarme in casa ferrarese ma le condizioni dell’attaccante sembrano non preoccupare più di tanto. Il giocatore non sarà magari al 100% ma contro il Napoli scenderà in campo, a meno di clamorose sorprese. Semplici conta di poterre per la panchina anche Federico Diche a inizio settimana ha svolto però lavoro differenziato. Il brasiliano ...

