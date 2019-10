Tangenziale | i pedaggi gratis li pagano i lavoratori 184 in cassa integrazione per 13

Fonte : ilnapolista

(Di sabato 26 ottobre 2019) Nientesullaper dieci giorni, fino al 5 novembre, lo abbiamo scritto ieri. Ma quello che sarà un vantaggio per gli automobilisti, da giorni imbottigliati nel traffico, si ripercuoterà sui dipendenti della società. La lettera ai sindacatiSpa, infatti, ha inviato ieri una lettera ai sindacati in cui comunica che, da lunedì prossimo, 184su 324 saranno messi inper 13 settimane. La notizia è sul Corriere del Mezzogiorno. Nella lettera si parla di “necessità urgente”. Una richiesta “causata da un evento non imputabile all’impresa e oggettivamente non evitabile”. Iniziano i lavori Intanto, come dettaglia Repubblica Napoli, sono iniziati i lavori al viadotto di Capodichino, scoperto ammalorato dopo il sopralluogo di una settimana fa. Ieri notte è stato chiuso per questo lo svincolo in uscita di Corso Malta ...

