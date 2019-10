Legacies 2×05 | Lizzie e Hope di nuovo nei guai

Fonte : ilnotiziangolo

(Di sabato 26 ottobre 2019)2×05 trama e promo – Il quinto episodio della serie tv andrà in onda su The CW il prossimo 14 novembre. Screw Endgame vedràfinire in un labirinto con un mostro che le darà la caccia. Secondo la trama di2×05, Landon e Josie invece cercano ancora di capire se la loro relazione potrà avere un futuro. In attesa dell’arrivo del promo, scopriamo le altre anticipazioni sulla puntata.2×05, la trama Siamo immersi nell’atmosfera divertente della festa anni Ottanta che verrà data alla Scuola Salvatore. I ragazzi sono impegnati nei preparativi, ma qualcosa andrà storto per(Jenny Boyd) e(Danielle Rose Russell). Le due ragazze infatti dovranno sopravvivere ad un mostro intrappolato in un labirinto, che non esiterà a seguire le loro tracce pur di catturarle. Intanto, Josie (Kaylee Bryant) e Landon (Aria ...