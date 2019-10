Gazzetta | Chi ha davvero bisogno di Ibrahimovic?

La Gazzetta : la panchina di Insigne ha fatto circolare ogni tipo di indiscrezione : L’ennesimo caso Insigne è stato sfiorato ieri sera come scrive la Gazzetta dello Sport, la decisione della panchina di Lorenzo aveva già aperto scenari apocalittici sull’onda di Genk L’esclusione del capitano apre a scenari critici. Si pensa ad un nuovo litigio con l’allenatore, ad un atto d’insubordinazione. Insomma, le indiscrezioni non mancano. Poi, al 20’ della ripresa, Ancelotti richiama in panchina Lozano e inserisce Insigne. ...

Gazzetta : Cuadrado da rosso - Cristiano Ronaldo ha rischiato il giallo : Una partita non semplice gestita con sicurezza da parte del greco Sidiropoulos, ma la gestione dei cartellini è apparsa discontinua. Questo il giudizio della Gazzetta sulla direzione di gara di Juve-Lokomotiv. Due gli episodi incriminati in cui l’arbitro poteva avere la mono meno leggera ed entrambi a favore dei bianconeri. Prima su Cristiano Ronaldo La giocata acrobatica al 40’ di Ronaldo che finisce con il portiere della Lokomotiv, ...

Gazzetta : rinnovo Callejon - il Napoli offre 2 milioni. Quilon chiede un aumento rispetto ai 3 che già prende : Non sono poche le difficoltà per il rinnovo di Callejon con il Napoli, come riporta oggi la Gazzetta dello Sport. Nonostante il calciatore si sia dimostrato fondamentale anche per la formazione di Ancelotti, le parti non riescono a trovare un’intesa ed è questo il motivo per cui lo spagnolo sta guardando con simpatia alla Cina che gli avrebbe offerto 10 milioni Attualmente il suo stipendio è di 3 milioni di euro all’anno e l’attaccante ...

Gazzetta : a Genova Giampaolo si gioca la panchina. Il sostituto è un mix di allenatori : La partita di Marassi di domani sarà fondamentale per il Milan e per Giampaolo, scrive la Gazzetta. Il club non la considera l’ultima spiaggia per Giampaolo ma se il Milan dovesse perdere, diventerebbe tutto più complesso e si scatenerebbe una tempesta da cui sarebbe difficile che la società e il tecnico uscissero indenni. “Se la squadra affonda il primo a pagare sarà l’allenatore”. Ma chi chiamare al suo posto? Il club è ...

Gazzetta : chiesta condanna a 4 anni e mezzo per Massimo Cellino : I pm Enrico Lussu e Gaetano Porcu hanno chiesto ieri la condanna a 4 anni e mezzo di carcere per Massimo Cellino, ex presidente del Cagliari e, oggi, patron del Brescia. Lo scrive la Gazzetta dello Sport. Cellino è sotto processo per peculato e falso nella vicenda della costruzione dello stadio Is Arenas a Quartu Sant’Elena. I pm hanno chiesto condanna anche per gli altri sette imputati, tra cui l’ex sindaco di Quartu Mauro Contini (5 anni) e ...

Gazzetta : si decide oggi chi andrà in panchina del Torino contro il Napoli : Ancora incerto il nome di chi guiderà il Torino contro il Napoli domenica. La Gazzetta dello Sport scrive che è prevista per oggi la decisione della Corte Sportiva di Appello Nazionale sul ricorso del Torino, difeso dall’avvocato Chiacchio, contro le squalifiche per un turno di Walter Mazzarri e del vice Nicolò Frustalupi. “Si tratta di due casi diversi: Mazzarri è la prima «vittima» delle nuove regole, che portano allo stop di un tecnico in ...

Gazzetta : la crisi del Milan è colpa di tutti - da Elliot all’ultimo della panchina : Sulla Gazzetta dello Sport, Fabio Licari scrive di Giampaolo e della disastrosa situazione in cui si trova il Milan. “Dev’essere terribile interrogarsi già alla sesta giornata se licenziare un allenatore che non sembra il primo colpevole, ma che di responsabilità ne ha indiscutibilmente tante anche lui ed è ormai appeso a un filo”. Impossibile non provare empatia per il tecnico, scrive Licari. Anche da parte del tifoso più arrabbiato ...

Gazzetta : il Genk guidato dal calabrese Mazzù. Occhio a Samatta - già artefice di 6 gol : Sulla Gazzetta dello Sport il profilo del Genk, prossima avversaria del Napoli in Champions League. Una squadra che ha valorizzato diversi talenti, negli ultimi anni, da De Bruyne a Courtois a Milinkovic, solo per citare i più noti. Da questa estate è guidata dal tecnico di origini calabresi Felice Mazzù, votato nel 2017 allenatore belga dell’anno per l’ottimo lavoro a Charleroi. Il Genk è tornato campione di Belgio dopo 8 anni ma soffre di un ...

Gazzetta : Ancelotti si sarà chiesto come mai con tante rotazioni c’è un calo fisico così evidente : Se onestamente il Napoli visto col Cagliari meritava di vincere, questo del mezzogiorno partenopeo no È tutto racchiuso in questa frase il commento di Maurizio Nicita alla prestazione del Napoli di ieri contro il Brescia Tre punti, un San Paolo finalmente pieno e che spinge la squadra sino all’ultimo minuto, Mertens sempre decisivo sotto porta e Di Lorenzo in costante crescita Queste le uniche note positive del lunch match, il che non può ...

Gazzetta : il Napoli multa Koulibaly. Lui all’arbitro una frase simile a “fai schifo” : Due giornate di squalifica e una multa, è stata la decisione del Giudice Sportivo per l’espressione “gravemente ingiuriosa” rivolta da Koulibaly contro l’arbitro Di Bello nel finale di Napoli-Cagliari. La frase incriminata dovrebbe essere qualcosa di simile a «fai schifo», ripetuto più volte nei confronti dell’arbitro. Un atteggiamento sicuramente sbagliato e Koulibaly ne è pentito. La Gazzetta dello Sport scrive che il ...

Caos Bari - esonero per Cornacchini! Gazzetta : ADL furioso ha tuonato da Napoli : Bari, esonerato Cornacchini Gazzetta scrive sulla rovinosa sconfitta del Bari contro la Virtus Francavilla che è costata la panchina al tecnico Cornacchini. Ecco quanto si legge sul quotidiano: “Da Napoli ha tuonato Aurelio De Laurentiis, al quale è stata rovinata la giornata malgrado la vittoria di Lecce. Non è detto che il nuovo allenatore arrivi già per la gara di mercoledì con il Monopoli. Non si fanno nomi sul sostituto: ...

Gazzetta : “La Juve non è spettacolare come il Napoli di Sarri - chissà se lo diventerà…” : La Juventus non è spettacolare come lo era il Napoli di Sarri Il Napoli di Maurizio Sarri rimane indimenticabile per la bellezza del gioco prodotto dalla squadra azzurra, che all’epoca fece incetta di complimenti. Al momento però tale bellezza di gioco, il tecnico toscano non è riuscito a trasmetterla nella Juventus.Atale proposito scrive la Gazzetta dello Sport, ecco quanto si legge: “La Juve non è spettacolare e divertente ...

La Gazzetta elogia Mertens il “maradonino” e il San Paolo lo chiama Ciro : L’elogio di Dries Mertens ribattezzato Ciro. Va in scena sulla Gazzetta dello sport che ovviamente nel celebra la serata. Dopo il rigore il San Paolo gli ha dedicato il coro che fu di Diego: “Olè olè olè olè, Ciro Ciro”. Ecco cosa scrive Sebastiano Vernazza che individua nell’ingresso di Llorente il momento decisivo: A quel punto Mertens è sbocciato nel suo splendore, perché il belga ha trovato una interfaccia naturale per le sue ...

Klopp e lo spauracchio Insigne - Gazzetta : “Lorenzo e quel ‘You again?’ a fine gara”. Il retroscena : Klopp e lo spauracchio Insigne, La Gazzetta dello Sport sottolinea come l’attaccante azzurro sia la bestia nera del tecnico tedesco. Il retroscena Klopp e lo spauracchio Insigne, Gazzetta: “Lorenzo e quel ‘You again?’ a fine gara”. Gli ha fatto gol la prima volta su calcio di punizione, sempre in Champions League e sempre al San Paolo. Era il 18 settembre 2013, la prima stagione di Benitez sulla panchina ...