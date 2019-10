1973-2019 Non è cambiato nulla

Fonte : romadailynews

(Di sabato 26 ottobre 2019) Oggi, ascoltando la protesta del popolo Cileno, ho sentito per la prima volta questa canzone meravigliosa. L’ha scritta Victor Jara, martire della dittatura fascista e del colpo di stato di Pinochet. Insegnante, regista teatrale, poeta e cantautore e, purtroppo per lui, comunista: finì nel mattatoio dei militari subito dopo il colpo di Stato – durò cinque giorni, sopravvisse soltanto cinque giorni alla fine del governo democratico di Allende e di Unidad Popular. Oggi le masse cilene lo cantano e lo ricordano di fronte, di nuovo, a blindati e fucili spianati: non c’è stato bisogno di un nuovo generale traditore del popolo e della nazione, la Storia stavolta ha riunito in un’unica persona la figura del Presidente e dell’Oppressore, un ultraliberista, ultraricco, filoamericano, quel Sebastian Pinera che ha rimesso i carri armati in mezzo alla strada. Come ...

