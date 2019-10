Uccisa da un' overdose di cocaina e lasciata morire sul pianerottolo dal pusher vicino di

Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 25 ottobre 2019) È morta per. Abbandonata suldallo stessoche le aveva venduto la droga. Quel giorno la 43enne Viviane Teixeira De Oliveira aveva in circolo 14,66 microgrammi per millilitro di sangue. Per perdere la vita nel bastano solo 6. Come scrive il Corriere, a vendergli la droga è stato il suodi casa, un 34enne ai domiciliari, che ieri è stato arrestato per morte in conseguenza da altro reato e spaccio di droga. Viviane Teixeira De Oliveira aveva 43 anni, tre figlie, un marito. Stava attraversando un periodo di depressione e tossicodipendenza. Abitava in uno stabile Aler in via delle Ginestre 9 a Rozzano. A pochi metri da lei viveva il suo, Carmine Scilimati, con cui aveva una relazione extraconiugale. Quel 2 gennaio, quando si è sentita male, era a casa sua.Riporta il Corriere: “Quando si sente ...

