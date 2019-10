Per il M5s la vita delle persone vale un emendamento | ci dice Pietro Bartolo

Castaldo (M5s) : “Con Ue buoni rapporti Perché cambiati i toni - urlare come fa la Lega è inutile” : I rapporti tra Italia e Ue sono migliorati non solo perché sono cambiate le politiche con il governo Conte bis, ma anche “perché c’è un cambio di toni che aiuta moltissimo”. Ne è convinto Fabio Massimo Castaldo: il vicepresidente del Parlamento europeo, intervistato da Fanpage.it, elogia l’atteggiamento del nuovo esecutivo e critica la Lega: “urlare non serve a nulla”.Continua a leggere

“Chiesa deve pagare l’Imu e restituire gli arretrati dell’Ici” : la proposta dei senatori M5s Per recuPerare circa 5 miliardi di euro : Anche la Chiesa cattolica deve pagare l’Imu, oltre agli arretrati per l’Ici non pagata tra il 2006 e il 2011. È l’obiettivo di un disegno di legge, depositato a Palazzo Madama e sottoscritto da 76 senatori del Movimento 5 stelle, che i parlamentari sono pronti a tradurre in un emendamento alla manovra. Tutti gli immobili della Chiesa cattolica, delle congregazioni o anche di associazioni o società che siano legate alla ...

Dalla foto di Vasto a quella di Narni : i nuovi alleati Pd e M5s sPerano che non finisca nello stesso modo : Dalla foto di Vasto a quella di Narni. Lo scatto che portò così tanta sfortuna al centrosinistra in queste ore viene associato alla foto storica degli alleati Pd e M5s in Umbria, facendo venire i brividi ai più scaramantici nel centrosinistra e tra i grillini. L’associazione è inevitabile. Era settembre 2011 e i leader Antonio Di Pietro, Niki Vendola e Pier Luigi Bersani posarono sorridenti alla festa nazionale dell’Italia dei ...

Cosa prevede la proposta del M5s Per far pagare l’Imu alla Chiesa : Il Movimento 5 Stelle ha presentato una proposta di legge con cui punta a recuperare l’Ici non pagata dalla Chiesa tra il 2006 e il 2011 e, allo stesso tempo, evitare che l’Imu sugli immobili religiosi sfruttati commercialmente venga elusa. La norma obbligherebbe le società religiose a farsi convalidare i propri bilanci da un certificatore esterno, che in caso di falso ne risponderebbe personalmente con una detenzione dai 3 ai 5 anni.Continua a ...

Umbria - Conte e Di Maio ‘Perdono’ Zingaretti : “Ma dov’è finito?”. Poi la battuta del capo M5s : “Ci avevi già abbandonato?” : Giuseppe Conte, Luigi Di Maio e Nicola Zingaretti sono a Narni per sostenere il candidato comune, Vincenzo Bianconi, nelle regionali umbre. A un certo punto, tra le strade della città in provincia di Terni, il presidente del Consiglio e il capo politico del M5s si guardano intorno e non trovano il segretario del Pd. Che li raggiunge dopo qualche minuto. “Ci avevi già abbandonato?” gli chiede ironico il ministro degli Esteri tra ...

Sicilia : M5S presenta ddl elettorale - premio maggioranza e ballottaggio Per presidenza (3) : (Adnkronos) - "Chi ha governato finora – sottolinea il capogruppo M5S a Sala d’Ercole Francesco Cappello - si è sempre lamentato di non poter disporre di una maggioranza, utilizzando questo come scusa per giustificare il proprio malgoverno. Stiamo proponendo una riforma della legge elettorale che ga

Sicilia : M5S presenta ddl elettorale - premio maggioranza e ballottaggio Per presidenza (2) : (Adnkronos) - Il ddl del M5S consta di 77 articoli, suddivisi in 7 titoli, che passano in rassegna tutti gli aspetti della riorganizzazione del sistema elettorale Siciliano. "Cardine della legge – commenta Siragusa – è l'assegnazione di un premio di maggioranza che garantisca alla coalizione vincent

Elezioni Umbria - Zingaretti : “Tra noi e M5s ci sono differenza ma governiamo insieme Per amore dell’Italia” : “Quando ci dicono che ci sono differenze dico che è vero, ma siamo insieme perché amiamo l’Italia“. A dirlo il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, dal palco di Narni in vista delle Elezioni regionali in Umbria, insieme a Giuseppe Conte e Luigi Di Maio. Il riferimento era all’alleanza di governo e a quella per il voto locale col M5s. L'articolo Elezioni Umbria, Zingaretti: “Tra noi e M5s ci sono differenza ma governiamo ...

Umbria - centrosinistra e M5s sul palco Per Bianconi : la prima foto di gruppo. Conte : “Qui esPerimento interessante. Serve gioco di squadra” : Giuseppe Conte, Luigi Di Maio, Nicola Zingaretti. Ma anche Roberto Speranza. La prima foto di gruppo dei leader M5s, Pd e Leu mai stata scattata è arrivata per sostenere il candidato civico alle Regionali in Umbria Vincenzo Bianconi. L’evento, organizzato a Narni per presentare la manovra economica, rappresenta un momento molto significativo per i giallorossi che, neanche due mesi dopo l’avvio del governo Conte 2, si preparano a ...

Sondaggi elettorali - balzo in avanti Per il centrodestra : calano Pd e M5s : Nell'ultimo Sondaggio di Index Research tutte le principali forze di opposizione crescono e in parallelo si registra un calo dei partiti di governo con l'eccezione di Italia Viva, che cresce leggermente. Fa registrare la migliore prestazione Fratelli d'Italia. Tra i temi della rilevazione anche sugar e palstic tax e la questione del contrasto al fascismo.Continua a leggere

Perché il M5s si è astenuto nel voto in Europa sui porti aPerti : Una risoluzione sui porti aperti bocciata per appena due voti, con l'astensione decisiva del Movimento 5 Stelle, nonostante l'adozione di un suo emendamento per introdurre un meccanismo automatico e obbligatorio dei migranti salvati in mare: il voto di ieri al Parlamento europeo, con la spaccatura tra il campo progressista e il blocco formato dal Partito Popolare Europeo, il gruppo sovranista di Identità e Democrazia e i Conservatori, ...

Perché M5s e Lega dovrebbero scommettere su Draghi presidente della Repubblica : Nel corso del suo ultimo consiglio direttivo da presidente della Banca centrale europea, Mario Draghi, con un sospiro a metà tra il sollievo e la goduria pura, ha affermato che l’Europa non se la passa poi così male e che per quanto riguarda la moneta unica le cose, oggi, non potrebbero andare megli