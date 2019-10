NCIS Los Angeles 10 e Criminal Minds 14 venerdì 25 ottobre su Rai 2

Fiori d’arancio in NCIS Los Angeles 10 su Rai2 - chi vuole rovinare le nozze di Deeks e Kensi? Trame 18 e 25 ottobre : Il gran giorno è arrivato in NCIS Los Angeles 10 su Rai2. Deeks e Kensi finalmente ufficializzano la loro unione, ma qualcuno è intenzionato a rovinare le nozze: cosa accadrà? Dopo anni, i due sono passati dall'essere partner ad amici, fino a sviluppare dei sentimenti reciproci. I fan della serie potranno assistere al loro matrimonio nell'episodio 17 dal titolo Finché morte non ci separi in onda stasera, 18 ottobre, in prima visione. Nei ...

NCIS Los Angeles e Criminal Minds le puntate di venerdì 18 ottobre su Rai 2 : Nuovo doppio appuntamento su Rai 2 con NCIS Los Angeles 10 e Criminal Minds 14 gli episodi Serata action su Rai 2 con un episodio di NCIS Los Angeles 10 in prima tv assoluta e a seguire un doppio episodio di Criminal Minds 14 in prima tv in chiaro dopo la trasmissione su FoxCrime. Negli Stati Uniti la quindicesima e ultima stagione di Criminal Minds arriverà solo nel 2020 mentre NCIS Los Angeles è appena ripartita dal 29 settembre con ...

NCIS Los Angeles 10 e Criminal Minds 14 su Rai2 tra scomode verità e Garcia in crisi - trame 11 e 18 ottobre : Tornano le squadre di NCIS Los Angeles 10 e Criminal Minds 14 su Rai2 con i nuovi episodi delle rispettive stagioni, in onda stasera 11 ottobre. Si parte con l'episodio 16 di NCIS Los Angeles 10, dal titolo scomode verità, di cui vi riportiamo la sinossi: Il team della NCIS indaga sull'omicidio di un giornalista che stava scrivendo un esposto su un'operazione militare mal gestita. Inoltre, mentre il giorno del loro matrimonio si avvicina, ...

Criminal Minds e NCIS Los Angeles - venerdì 11 ottobre su Rai 2 3 nuovi episodi : NCIS Los Angeles episodio di venerdì 11 ottobre su Rai 2 a seguire Criminal Minds 14 con 2 episodi venerdì sera all’insegna del thriller e dell’azione per il pubblico di Rai 2. Prosegue venerdì 11 ottobre il doppio appuntamento con NCIS Los Angeles 10 in prima tv assoluta seguito da Criminal Minds 14 in prima tv in chiaro. Negli Stati Uniti la quindicesima e ultima stagione di Criminal Minds arriverà solo nel 2020 mentre NCIS Los ...

NCIS Los Angeles e Criminal Minds gli episodi di venerdì 4 ottobre : NCIS Los Angeles 10 la puntata di venerdì 4 ottobre. Criminal Minds dal 4 ottobre in prima tv in chiaro su Rai 2 Cambio della guardia nel venerdì action di Rai 2. Dopo una settimana di pausa riprende il suo posto alle 21:20 NCIS Los Angeles con il quindicesimo episodio della decima stagione, a seguire la quattordicesima stagione in prima tv in chiaro dopo il passaggio su FoxCrime, di Criminal Minds. Negli Stati Uniti la quindicesima e ultima ...

Il Segreto - trame : Severo decide di vendicarsi di FraNCISca con l’esplosione di una bomba : Molto presto due storici personaggi dello sceneggiato Il Segreto, movimenteranno le trame delle prossime puntate con i loro conflitti. Si tratta di Severo Santacruz (Chico Garcia) e Francisca Montenegro (Maria Bouzas), che torneranno ad odiarsi. Il latifondista dopo aver ritrovato finalmente la felicità al fianco della giornalista Irene Campuzano, sarà preso nuovamente di mira dalla darklady più potente di Puente Viejo. La moglie di Raimundo ...

NCIS Los Angeles 10 non va in onda il 27 settembre - stop alla programmazione a causa di SWAT 2? : Brutte notizie per i fan di NCIS Los Angeles 10. Stasera, 27 settembre, la serie non verrà trasmessa su Rai2. Dopo lo stop alla messa in onda dello scorso marzo, il poliziesco della CBS era tornato il 6 settembre con i nuovi episodi della decima stagione, ma a quanto pare la rete ha già deciso di mandarla in pausa. Niente paura: il cambio di programmazione è temporaneo. Al posto di NCIS Los Angeles 10, stasera andranno in onda gli ultimi tre ...

NCIS Los Angeles e SWAT - gli episodi di venerdì 20 settembre su Rai 2 : NCIS Los Angeles e SWAT le anticipazioni degli episodi del 20 settembre su Rai 2 in prima tv assoluta La stagione è appena iniziata, quindi continua l’appuntamento con le prime tv assolute del venerdì sera di Rai 2. venerdì 20 settembre arrivano 3 nuovi episodi, un episodi di NCIS Los Angeles 10 e 2 episodi della seconda stagione di SWAT. L’undicesima stagione di NCIS Los Angeles riparte negli USA il 29 settembre, mentre la terza di ...

NCIS Los Angeles 10 e SWAT 2 su Rai2 - trame 13 e 20 settembre : Kensi e Hondo provano a fare gli eroi : Torna l'appuntamento in prima visione con NCIS Los Angeles 10 e SWAT 2. Stasera, 13 settembre, verranno trasmessi su Rai2 i nuovi episodi di entrambe le serie. Si parte con NCIS Los Angeles 10, in onda con l'episodio 13 dal titolo Anime buone. Ecco la sinossi: L’operatore umanitario David Sarraf, in possesso di un filmato incriminante su Assad, viene schiacciato contro un muro con un SUV dal Generale Naser, braccio destro del presidente ...

NCIS Los Angeles e SWAT - gli episodi di venerdì 13 settembre su Rai 2 : NCIS Los Angeles e SWAT le anticipazioni degli episodi del 13 settembre su Rai 2 in prima tv assoluta Prosegue l’appuntamento con le prime tv assolute del venerdì sera di Rai 2. venerdì 13 settembre arrivano 3 nuovi episodi, un episodi di NCIS Los Angeles 10 e 2 episodi della seconda stagione di SWAT. L’undicesima stagione di NCIS Los Angeles riparte negli USA il 29 settembre, mentre la terza di SWAT inizierà il 2 ottobre entrambe su ...

NCIS Los Angeles 10 e S.W.A.T. 2 su Rai2 in coppia dal 6 settembre : anticipazioni e programmazione dei nuovi episodi : Primo fine settimana crime dopo la pausa estiva per Rai2 che questa sera torna a riproporre in coppia NCIS Los Angeles 10 e S.W.A.T. 2 nel prime time del venerdì. Le novità non mancano così come i rocamboleschi inseguimenti, i casi e le questioni personali da risolvere per i nostri agenti che ripartiranno proprio da dove li avevamo lasciati e, in particolare, NCIS Los Angeles ripartirà dall'episodio numero 12 della decima stagione nella prima ...