Municipio X | tutela del mare Al Borghetto uno scarrabile e due vagliatrici per spiagge

Fonte : romadailynews

(Di venerdì 25 ottobre 2019) Roma –X sempre più Plastic Free. Dopo la giornata dell’8 settembre che ha visto la consegna di migliaia di borracce riusabili, oggi, con l’iniziativa #IO SONO AMBIENTE, l’Amministrazione lidense ha dato un ulteriore impulso per la lotta alla plastica. E lo ha fatto coinvolgendo gli studenti degli Istituti Toscanelli e Pallotti; due scuole del territorio che, con il prezioso supporto di docenti e dirigenti, hanno dato dimostrazione di quanto siano sensibili a questo tema. Ma la giornata di oggi segna, una tappa concreta, un nuovo step per la lotta all’uso delle plastiche, in particolare ine sulle. Alla presenza della Presidente delX Giuliana Di Pillo, degli Assessori all’Ambiente e al Bilancio, Alessandro Ieva e Paola Zanichelli, sono state presentati alla stampa, alle associazioni dei pescatori dele ai cittadini, preziosi supporti ...

