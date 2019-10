LIVE Berrettini-Rublev | ATP Vienna 2019 in DIRETTA | 7-5 1-2 | il romano vince il primo set

Fonte : oasport

(Di venerdì 25 ottobre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-40 Sbaglia la risposta di dritto15-40 Due palle break: passante di rovescio del russo conproiettato a rete 15-30tiene inchiodato lontano dalla riga di fondocostringendolo all’errore di rovescio 15-15 Prima esterna di0-15 Fiondata incrociata di dritto in risposta di1-2, sempre in spinta con entrambi i colpi il russo, che tiene il servizio 40-30 Altra ottima prima di30-30 Grande recupero di dritto di! Colto impreparato e in allungo30-15 Ace di15-15 Chiude con lo smash0-15 Servizio e dritto di, che però spedisce la palla appena in corridoio 1-1 Tiene bene, soprattutto su un ultimo punto in cuiperde il controllo di una difficile palla alta seguita a una volée di rovescio su cui il...

