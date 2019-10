Difendeva la fidanzata | freddato per la strada Si cercano due italiani

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 25 ottobre 2019) Stefano Vladovich Luca Sacchi ucciso con un colpo alla testa Prima aggredita la sua ragazza per lo zaino D ifende lada due rapinatori, gli sparano alla testa. Tragedia a Roma davanti a un pub all'Appio Latino. È morto dopo un'agonia di 12 ore Luca Sacchi, 24 anni, esperto di arti marziali e personal trainer, colpito alla nuca da un proiettile di grosso calibro esploso a bruciapelo. La vittima è parente di Flavio Simmi, ucciso nel 2012 davanti alla moglie nel quartiere Prati. Simmi, 33 anni, era figlio di Roberto e nipote di Tiberio, accusati di usura e ricettazione e processati con i vertici della banda della Magliana. Ed è caccia a una Smart forfour bianca con due banditi,, in fuga nella periferia romana. L'ennesimo fatto di sangue della Capitale ricorda in maniera impressionante l'agguato a colpi di pistola a Manuel Bortuzzo, il campione di nuoto ...

