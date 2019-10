Di Maio | ecco perché scioperare di venerdì non è indecente

Di Maio : "Spiegheremo la manovra in un evento con gli alleati". Ecco gli invitati : Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, ha parlato a margine della visita al cantiere della Terni-Rieti. Il capo politico del Movimento 5 Stelle ha anticipato l’organizzazione di un evento elettorale assieme agli alleati di governo per spiegare nel dettaglio i contenuti della legge di bilancio. "Stiamo lavorando in queste ore per un evento domani qui in Umbria con tutti i rappresentanti della coalizione di Governo per spiegare nei dettagli ...

Alessandro Sallusti smonta Nicola Zingaretti e Luigi Di Maio : "Leader? No - ecco cosa sono" : "Non c'è dubbio che dal punto di vista numerico l'ammucchiata Pd-M5s-Renzi-Leu abbia la possibilità di contendere al centrodestra unito vittorie elettorali altrimenti impossibili", premette Alessandro Sallusti nel suo editoriale su il Giornale. "Ma come dimostra la cronaca di questi giorni parliamo

X Factor 13 - Bootcamp : ecco i cantanti scelti da Malika Ayane e Mara Maionchi : Aggiornamento: ecco la squadra che Malika Ayane ha scelto di portare agli home visit: Nuela, Daniel, Davide, Enrico e Lorenzo.Mara Maionchi, invece, ha puntato su Komete, Nicola, Tomas, Gabriele e Marco. X Factor 13, Bootcamp: le scelte di Mara Maionchi e Malika Ayane prosegui la letturaX Factor 13, Bootcamp: ecco i cantanti scelti da Malika Ayane e Mara Maionchi pubblicato su TVBlog.it 11 ...

Ecco il documento dei ribelli M5S Affondo contro Di Maio-Casaleggio : Maggiore trasparenza e democrazia interna, coerenza e rispetto dei principi non trattabili, una riorganizzazione che parta dal basso, una rivisitazione dei processi partecipativi, e infine una riformulazione dei metodi di selezione delle... Segui su affaritaliani.it

Luigi Di Maio usa i rimpatri contro Matteo Salvini : "Non ha fatto nulla - ecco il mio decreto" : A cosa si è ridotto Luigi Di Maio? A fare la brutta copia di Matteo Salvini. Il ministro degli Esteri e capo politico di un M5s in crisi di consensi perenne, ora si gioca la carta-immigrazione. Giggino nel corso di una conferenza stampa alla Farnesina ha annunciato, insieme ad Alfonso Bonafede, un d

Luigi Di Maio e l'esodo dal M5s : altri tre addii per Lega e Renzi - ecco i nomi : Più che una scissione nel Movimento 5 stelle è in atto una fuga di massa. Dopo Silvia Vono, passata con Matteo Renzi a Italia Viva, altri tre grillini sono pronti a lasciare il Movimento guidato da Luigi Di Maio. Tanti i fattori che stanno determinando l'esodo: il dimezzamento dei voti dalle Europee

Pietro Senaldi svela l'ultima figuraccia di Di Maio : ecco con cosa è andato all'Onu : Luigi Di Maio parte per la sua prima missione all' Estero da titolare della Farnesina. Sceglie gli Stati Uniti, terra senza congiuntivi, per limitare il rischio di gaffe. Ignora l' inglese ma vuol fare l' americano, come Alberto Sordi, con la differenza che lui fa piangere e non ridere. In compenso,

Luigi Di Maio - il sondaggio lo mette ko : fiducia tra i membri del nuovo governo - ecco le sue cifre : Gli italiani non sono fessi e l'ultimo sondaggio di Antonio Noto pubblicato su Il Giorno sta lì a dimostrarlo. Diverse le rilevazioni proposte dal direttore di Noto Sondaggi, qui si concentra sul livello di fiducia di cui godono gli esponenti del nuovo governo M5s-Pd. E tra tutti i nomi impegnati in

Governo Conte 2 : ecco tutti i ministri foto dopo fotoDi Maio è il più giovane - l'età media è di 47 anni : Ventuno i membri del Conte 2: tra loro dieci sono pentastellati, nove dem, uno arriva da Leu. Uno solo è tecnico. Sette le donne

Beppe Grillo bacchetta Di Maio. Ecco le sue parole : Il comico tifa inciucio e lancia un appello al Pd: "È un'occasione unica". Ma non manca di dare una sferzata anche i suoi: "Sono esausto. Pensate solo alle poltrone". Torna a infuocare il dibattito politico Beppe Grillo in questi giorni di febbrili trattative per il Governo Conte Bis. Movimento 5 Stelle e Partito Democratico sono ancora a lavoro per trovare un’intesa che sembra cosa fatta ma si devono sciogliere gli ultimi, rischiosissimi, nodi. ...

Di Maio e Zingaretti : ecco chi potrebbe far saltare l'alleanza. Spuntano gli ex Margherita : La storia li aveva eclissati eppure sono tornati più forti di prima: Matteo Renzi, Dario Franceschini e Paolo Gentiloni. Sono gli uomini che in questo momento hanno in mano le redini delle sorti del governo giallorosso. Renzi è stato il fautore dell'operazione, Franceschini ha preso il pallino della

Governo - Di Maio : “Ecco i nostri punti imprescindibili. Siano nel programma oppure meglio andare al voto”. Il discorso integrale : “Se entreranno i nostri punti nel programma di Governo si potrà partire altrimenti meglio il voto”. Lo ha detto il capo politico del M5s Luigi Di Maio al termine del colloquio con il Presidente incaricato Giuseppe Conte elencando alcuni temi definiti “imprescindibili” per la formazione del nuovo esecutivo. “Abbiamo espresso il nostro sconcerto – ha aggiunto – per il surreale dibattito sugli incarichi. ...

Luigi Di Maio e Nicola Zingaretti - ma quante balle. Rinnegano loro stessi : ecco i video che li inchiodano : Nicola Zingaretti e Luigi Di Maio, ecco i due voltagabbana. "Lo dirò per sempre: mai con il Movimento 5 stelle", ripeteva il segretario del Pd. Che solo un mese fa giurava: "Se il governo cade si va al voto". Ma come sappiamo ha ingannato tutti, da Carlo Calenda a Matteo Salvini. Dall'altra parte an

Gianmarco Centinaio e la trattativa su Di Maio premier : "Ecco gli sms" - M5s sbugiardato in diretta : Sfida di sms imbarazzanti tra Lega e M5s. È l'ormai quasi ex ministro dell'Ambiente Gianmarco Centinaio, leghista, a sbugiardare gli ex alleati grillini riguardo alla presunta offerta da premier a Luigi Di Maio pur di rimettere in piedi la coalizione gialloverde. Leggi anche: "La Lega voleva farmi p