Umbria | Zingaretti | ' fiducioso in rimonta'

Umbria : Zingaretti - 'Salvini ha paura - la spara grossa perché ha fallito' : Roma, 18 ott. (Adnkronos) - Questa "si chiama paura, Salvini la spara grossa perché ha fallito il suo disegno politico, come uomo politico". Così il segretario dem, Nicola Zingaretti, ospite di 'Start' su Skytg24 replica agli attacchi del leader della Lega, Matteo Salvini "Il candidato sostenuto da

Vertice tra Zingaretti e Di Maio : le elezioni regionali in Umbria e l’incognita di Matteo Renzi : La sera di lunedì Luigi Di Maio e Nicola Zingaretti si sono incontrati faccia a faccia per parlare della stabilità del nuovo governo: sul tavolo della discussione il problema della figura di Matteo Renzi e le elezioni regionali, specialmente in Umbria, dove si vota il prossimo 27 ottobre. Mentre si discute dell'intesa fra le due parti in Umbria, continuano infatti i malumori di molti pentastellati che non approvverebbero ulteriori alleanze con i ...

Dopo l'Umbria - la Calabria. Cena tra Di Maio e Zingaretti per trovare un'intesa sulle regionali : Cena di lavoro ieri sera a Roma tra i leader di M5s e Pd, Luigi Di Maio e Nicola Zingaretti. Secondo quanto si è appreso, oltre al voto odierno sul taglio dei parlamentari, Zingaretti e Di Maio hanno anche affrontato il tema del voto di fine ottobre in Umbria e delle prossime elezioni regionali in Calabria. Pd e M5s, secondo quanto si è appreso, non avrebbero ancora raggiunto l’intesa per allearsi con un candidato comune ...

Umbria : ieri incontro Di Maio-Zingaretti - sul tavolo strategia : Roma, 8 ott. (AdnKronos) – A quanto apprende l’Adnkronos, c’è stato ieri un vertice tra Luigi Di Maio, ministro degli Esteri e capo politico del M5S, e il segretario del Pd Nicola Zingaretti. Sul tavolo, la strategia da portare avanti in Umbria in vista del voto del 27 ottobre.L'articolo Umbria: ieri incontro Di Maio-Zingaretti, sul tavolo strategia sembra essere il primo su CalcioWeb.

Regionali - Zingaretti : “Vinceremo in Umbria ed Emilia Romagna. Di Maio? Con lui non è scampagnata ma ci sono rispetto e lealtà” : “Dobbiamo rivolgerci agli elettori della Lega e dimostrare di avere soluzioni migliori di quelle proposte da Salvini” e così “vinceremo in Umbria ed Emilia Romagna”. Lo ha detto Nicola Zingaretti, intervenuto al ‘Festival delle città’ in corso a Roma parla della situazione politica. Il segretario del Pd ha schivato il tema della scissione di Matteo Renzi: “Il Pd è tornato al centro della scena politica ...

Umbria : Zingaretti - 'da Fora scelta di generosità - gli fa onore' : Roma, 24 set. (AdnKronos) - "La scelta di Andrea Fora di sostenere il progetto per l’Umbria di Vincenzo Bianconi, candidato Presidente è una bella notizia e gli fa onore, confermando il suo spessore umano e morale e la generosità con la quale ha deciso di lavorare per il bene dell'Umbria”. Lo scrive

Umbria - il candidato di PD e M5S è Vincenzo Bianconi. La soddisfazione di Di Maio e Zingaretti : Il MoVimento 5 Stelle e il PD hanno trovato l'accordo sul candidato alle elezioni regionali in Umbria. A presentarlo è Luigi Di Maio con un lungo post su Facebook in cui spiega:"Il candidato civico che il MoVimento 5 Stelle sosterrà alle elezioni regionali in Umbria sarà Vincenzo Bianconi, 47 anni, presidente umbro di Federalberghi e soprattutto imprenditore nel settore della ricezione turistica di Norcia. Ha vinto premi internazionali ...

Elezioni Umbria - candidato di M5s e Pd è presidente Federalberghi. Di Maio : “È la persona giusta”. Zingaretti : “Nome forte” : Dopo le rinunce e i passi indietro di Francesca Di Maolo eStefania Proietti c’è una candidatura alla presidenza dell’Umbria. Su cui M5s e Pd convergono. Si tratta di Vincenzo Bianconi, presidente di Federalberghi. L’imprenditore di Norcia si presenta dicendo di essere “innamorato” della sua terra: “È ora di ricostruire il futuro dell’Umbria perché è una regione straordinaria e civile che ha bisogno di ...

Bruno Vespa smaschera Renzi : "Se Nicola Zingaretti perde in Umbria - non si dispera" : Il 27 ottobre si vota in Umbria e Pd e Movimento 5 stelle dovranno vedersela con la Lega. "La lealtà di Renzi è fuori discussione, ma se vincesse la Lega indebolendo Zingaretti non credo che il Matteo fiorentino avrebbe una crisi di disperazione", scrive Bruno Vespa nel suo editoriale su Il Giorno.

Zingaretti : Umbria?No automatismo con 5s : 16.27 Dall'accordo con il M5s sull'Umbria "nessun automatismo per le Regionali". Lo afferma il leader Pd Zingaretti, su Skytg24. "Ogni Regione - prosegue - dovrà decidere sulla base delle proprie leadership, dei propri contenuti. Ma c'è una vocazione unitaria a provarci" per "un futuro del Paese non fondato sull'odio" ed è un "fatto positivo". Basta "litigio permanente". "E' finita la stagione degli sgambetti, degli odi, dei veti", ...

Umbria : Zingaretti - 'per Italia superiamo differenze' : Roma, 21 set. (AdnKronos) - Il dialogo con il M5S sull'Umbria "è un fatto positivo, si sta verificando se esistono le condizioni per governare insieme. E' utile per l'Italia e questo sta avendo il sopravvento anche sulle differenze". Lo afferma il segretario dem, Nicola Zingaretti, ospite de L'Inter

