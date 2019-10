Omicidio Angela Stefani | racconti choc delle ex di Caradonna | Frustate con cavi elettrici

Angela Stefani - la svolta nelle indagini : Caradonna arrestato per Omicidio volontario : La 48enne, bolognese ma residente a Salemi, era scomparsa dal 21 gennaio. Vincenzo Caradonna arrestato per omicidio ...

Svolta nel giallo di Angela Stefani - scomparsa da Salemi : il compagno arrestato per Omicidio : Svolta nelle indagini sulla scomparsa di Angela Stefani , mamma bolognese scomparsa nel nulla il 21 gennaio scorso da Salemi (Trapani). L'ex compagno Vincenzo Caradonna è stato arrestato . È accusato di omicidio volontario, distruzione e occultamento di cadavere, nonché di detenzione di ordigni esplosivi.Continua a leggere

Svolta nella morte di Angela De Rosa - dissanguata a Bari : compagno a processo per Omicidio : Non fu un incidente la morte di Angela De Rosa, la ventenne deceduta per dissanguamento nel 6 gennaio 2018, a Bari. Secondo i giudici che ora hanno rinviato a giudizio il compagno Ivan Bufano, Angela si ferì con un vetro infranto durante una lite con il 23enne, sbattendo contro un portone a vetri nel tentativo di divincolarsi da lui. La ragazza era madre di un bimbo di quattro mesi.Continua a leggere