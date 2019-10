Cancro | “Più dialogo tra medici e pazienti può aiutare a sconfiggerlo”

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 24 ottobre 2019) “Per sconfiggere ilbisogna anche riuscire a instaurare uncostruttivo ed efficace tra. Queste due categorie di persone si ritrovano da parti diverse della “barricata” ma condividono un percorso comune: la malattia. Una comunicazione corretta diventa così fondamentale e imprescindibile soprattutto per garantire una buona qualità di vita”. Con queste parole Fabrizio Nicolis, presidente di Fondazione AIOM (Associazione Italiana di Oncologia Medica) apre la giornata pre-congressuale del XXI congresso nazionale AIOM che inizia domani a Roma. L’evento dal titolo “Le attese dei, le risposte degli oncologi: Quando mi dicono… Cosa vorrei…” si svolge oggi e vede la partecipazione di oltre 100 oncologi,, caregiver e psico-oncologi. Al centro del convegno c’è il confronto tra clinici e malati sulle rispettive esigenze emotive quando ...

