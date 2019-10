Venezia | chiede di cambiare 100 dollari | non soddisfatto del cambio sequestra commessa

Venezia - la procura chiede rinvio a giudizio per due ex prefetti coinvolti nelle indagini sul centro di accoglienza migranti di Cona : Si è chiusa l’inchiesta della procura di Venezia a carico di due ex prefetti del capoluogo lagunare per irregolarità riguardanti il centro di accoglienza straordinario (Cas) per migranti di Cona. La struttura, che arrivò ad ospitare anche 1.400 richiedenti asilo, una caserma dismessa, è stata chiusa nel dicembre dell’anno scorso. La goccia che fece traboccare il vaso fu proprio l’inchiesta penale che aveva svelato ...

