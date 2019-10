The Initiative | lo studio di Microsoft al lavoro su un progetto follemente

Fonte : eurogamer

(Di mercoledì 23 ottobre 2019) Oltre ai diversi studi acquisiti dain tutto questo tempo, la società ha creato unototalmente nuovo, chiamato The, che, a quanto pare, sta lavorando ad un nuovo "folle ed ambizioso gioco" probabilmente dedicato alla console next-gen, ovvero Xbox Scarlett.E' praticamente da luglio che il team di sviluppo è alla ricerca di nuovo personale dedicato a questoe non molto tempo fa su internet è apparso addirittura un video creato per invogliare le persone a fare domanda per lavorare con loro. Di recente, Drew Murray, design director di The, ha pubblicato un tweet, indirizzando le persone alla pagina degli annunci didel nuovo. Ciò che è interessante è il modo in cui è stato formulato il tweet, chiedendo alle persone di unirsi a lui e agli altri per sviluppare "questo folle ambizioso gioco che stiamo realizzando".Ovviamente ci ...

