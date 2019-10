Rai | la Lega nel CdA contro Report su Salvini-Russia | Violata la par condicio

“Concordavano incontri con vertici politici” : le telefonate tra l’autore Rai Lieto e il consigliere tributario in quota Lega ora ai domiciliari : Parlavano “di argomenti politici di stretta attualità” e concordavano “incontri con gli attuali vertici della politica nazionale“. Sono le telefonate tra l’autore televisivo Rai Casimiro Lieto e l’ex giudice tributario Antonio Mauriello annotate dagli investigatori della Guardia di Finanza nell’informativa depositata agli atti dell’inchiesta sulla compravendita di sentenze tributarie condotta dalla pm di ...

Cda Rai : due consiglieri di Lega e FdI attaccano Report per violazione della par condicio : La puntata di Report dello scorso lunedì, incentrata sul caso Russiagate, ha avuto molte ripercussioni, e non solamente nel dibattito politico. Secondo Repubblica infatti il programma sarebbe finito nel mirino del Cda della Rai e due consiglieri del centrodestra hanno espresso la loro contrarietà per il modo in cui è stata trattata la vicenda, ed hanno accusato oltretutto il programma di aver violato le regole della par condicio.

Report nel mirino del Cda Rai per la puntata sui fondi russi alla Lega : «Violata par condicio» : Report finisce sotto accusa nel cda Rai. I consiglieri di maggioranza Igor De Biasio (indicato dalla Lega) e Giampaolo Rossi (indicato da Fratelli di Italia) hanno accusato il programma di...

Report - attacco durante il cda Rai : “Puntata su legami Lega-Russia ha violato la par condicio” : Nelle stesse ore in cui, complice l’inchiesta di Report, si riaccendono le polemiche sull’inchiesta sui fondi russi alla Lega, la trasmissione finisce sotto accusa nel consiglio di amministrazione della Rai. Dopo la puntata di lunedì dedicata ai legami tra dirigenza di via Bellerio e la Russia, riferisce La Repubblica, i consiglieri di maggioranza del cda di viale Mazzini hanno accusato il programma d’inchiesta condotto da ...

Corruzione in atti giudiziari - arrestato l'autore Casimiro Lieto che la Lega voleva alla guida di Rai1 : l'autore Rai avrebbe pilotato a proprio favore una sentenza Legata a un accertamento di circa 230.000 euro, in cambio di un posto di lavoro al figlio del presidente della quarta sezione della commissione tributaria

Claudio Borghi (Lega) : «Non siamo riusciti a fare uscire Fazio dalla Rai». La reazione del conduttore : «Inaudito!» : Fabio Fazio Fabio Fazio retrocesso da Rai 1 a Rai 2 per questioni politiche. A confermarlo ci pensa senza troppi giri di parole direttamente Claudio Borghi, presidente leghista della Commissione Bilancio della Camera: "Non siamo riusciti a fare uscire Fazio dalla Rai, figuriamoci da soli a far uscire l'Italia dall'euro, tanto più ora che non siamo neanche al governo" ha dichiarato l'esponente della Lega

Borghi (Lega) : "Non siamo riusciti a far fuori Fazio dalla Rai". Il conduttore : "Inaudito" : "Non siamo riusciti a fare uscire Fazio dalla Rai, figuriamoci da soli a far uscire l'Italia dall'euro, tanto più ora che non siamo neanche al governo". A dirlo all'AdnKronos è il presidente Commissione Bilancio della Camera, Claudio Borghi. La dichiarazione del parlamentare leghista ha provocato la reazione del diretto interessato. Infatti, Fabio Fazio su Twitter ha commentato le parole dell'esponente del partito di Matteo Salvini così:Per ...

Hajar Raissouni - graziata dal re del Marocco la giornalista accusata di aborto illegale : Il re del Marocco, Mohammed VI, ha concesso la grazia alla giornalista Hajar Raissouni incarcerata con l’accusa di “aborto illegale” e “relazioni sessuali fuori dal matrimonio”. A breve, come rivela una fonte governativa, verrà rilasciata: la reporter, di 28 anni, era stata condannata a un anno di carcere dal tribunale di Rabat lo scorso 30 settembre. E con lei anche il suo ginecologo e il suo fidanzato, condannati ...

Casting per Ballando on the road legato al programma di Rai Uno condotto da Milly Carlucci : Sono tuttora in corso le selezioni per ballerini professionisti e di livello amatoriale, per prendere parte a Ballando on the road, manifestazione strettamente correlata al noto programma televisivo Ballando con le Stelle, condotto da Milly Carlucci. Ballando on the road Casting aperti per Ballando on the road. Ricordiamo che la manifestazione è costituita da alcuni appuntamenti live finalizzati alla selezione di nuovi talenti, sotto la ...

Fondi russi alla Lega - Salvini elude le domande : “Se avessi 60 milioni sarei ai CaRaibi - non qui” : Matteo Salvini si mostra irritato e non risponde nel merito alle domande sul caso dei presunti Fondi russi alla Lega: "Ma se io avessi preso 60 milioni sarei qui con lei? Ma sarei ai Caraibi… E poi devo cazzo li nascondo 60 milioni, li nascondo sotto terra nel giardinetto?", afferma il leader della Lega durante la trasmissione Di Martedì.Continua a leggere

Luca TRaini ha scritto un libro per Pamela Mastropietro : Servirà a pagare le spese legali : Un libro per Pamela Mastropietro, la diciottenne romana barbaramente uccisa il 30 gennaio 2018, in un appartamento di via Spalato a Macerata, dal pusher nigeriano Innocent Oseghale. L'idea di dedicare un volume alla vittima di uno dei delitti più agghiaccianti che il Paese ricordi è di Luca Traini, l'uomo che il 3 febbraio dello scorso anno prese a sparare all'impazzata contro qualunque straniero gli capitasse a tiro per vendicare le giovane. A ...

Se il Raid nell’Area 51 avverrà davvero - Facebook rischia una causa legale : La Extraterrestrial Highway, come è state ribattezzata la State route 375 in Nevada, passa vicino all’Area 51 (Getty Images) Il 20 settembre è il giorno dell’evento Storm Area 51 e gli occhi di gran parte del pubblico di internet sono puntato verso il deserto del Nevada aspettando, verso le 16.30 ora locale (1.30 di sabato 21 in Italia) l’invasione dell’Area 51 eseguita correndo come Naruto. Nel caso in cui l’invasione della base ...