Muore a scuola dopo pranzo:aveva 8 anni

Un malore a soli 8ed è morta in meno di 24 ore. Non ce l'ha fatta la bambina che ieri si è sentita male a, a Monterotondo (Roma): è deceduta nel reparto di terapia intensiva pediatrica dell Policlinico Gemelli. Ancora ignote le cause del decesso. E' successoche i bambini, delle elementari, stavano tornando in classeaver mangiato. Erano nel corridoio quando la piccola ha cominciato ad avere problemi respiratori. L'insegnante e il responsabile del primo soccorso dellasono subito intervenuti.(Di mercoledì 23 ottobre 2019)