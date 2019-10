Cagliari | 12enne tedesco muore sulla nave da crociera per un malore improvviso

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 23 ottobre 2019) Lavinia Greci L'adolescente, subito soccorso dal personale sanitario della Msc, si è sentito male durante la navigazione da Palermo. La causa del decesso sembrerebbe un infarto. Aperta un'inchiesta Ha perso la vita mentre si trovava in vacanza con la sua famiglia, a bordo dellaMsc Divina, attraccata questa mattina al porto di. È accaduto a undi nazionalità tedesca, deceduto sull'imbarcazione mentre si trovava in navigazione da Palermo verso il capoluogo sardo. Secondo quanto riportato da Fanpage, in base ai risultati del primo esame sul corpo del ragazzino, la causa del decesso sarebbe legata a una morte improvvisa, probabilmente un infarto. La capitaneria diè stata informata del decesso poco prima dell'arrivo dellain Sardegna: quando l'imbarcazione ha toccato terra, alle 5.40 circa, gli agenti della polizia di Frontiera, avvisati dal ...