Ambiente : nascono le prime foreste 'Padova02' in città (2) : (Adnkronos) - Per questo sono fondamentali tutte le iniziative in grado di contrastare l’inquinamento atmosferico, come la mobilità sostenibile e le attività ambientali. Il progetto PadovaO2 rientra proprio fra queste e mira a portare diecimila nuovi alberi in città. Quest’ultimi, oltre a regalarci